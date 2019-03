Las desgracias o los hechos luctuosos nos demuestran a diario que tenemos que buscar ser felices por todos los medios a nuestro alcance. Quizás no exista la felicidad si no se comparte con alguien, si no te la proporciona alguien, si no estás con alguien. Es difícil que la soledad proporcione felicidad por sí misma, aunque haya gente que necesite estar sola. Cuando crees haber alcanzado la felicidad se esfuma como una pompa de jabón un día de aire, aunque esta burbuja no alcance ni la altura suficiente para simular sentirse cielo. Cuando levantas la cabeza y te fijas en la inmensidad comprendes que las estrellas son espejismos fugaces entre universos imaginados. Quizás haya que encontrar en la constelación de olvidos y desgarros el significado de la soledad, palabra que no merece ser compartida y casi ni nombrada. La felicidad como momento de plenitud es único, indeleble, irrefutable. Solo hay un problema, que dura tan poco que apenas se puede saborear. El paladar solo detecta cierta intensidad. Esa esencia de momento especial merecería ser embotellada para catarla en momentos singulares, aunque no habría tarros para almacenarla ni días para absorberla por el aroma que desprende esa sensación de regocijo total.

¿Cuánto dura la felicidad? Apenas una cena de miradas inquietas y de coqueteos envueltos en palabras de sinónimos alegres; una comida de conversación fluida en una tasca llena de gente en la que solo escuchas la rima de su boca, y oyes una risa que fluye en el ambiente entre la multitud divertida que te parece música celestial, una respiración más intensa de lo habitual que llega a lo más profundo de ti, un paseo por la ciudad que la imaginación traslada a un bosque de árboles gigantes para que el sol no ilumine esa fingida realidad y te devuelva a la triste actualidad. En fin, una felicidad de unas cuantas horas que se desvanece entre los dedos que antes apretaron el sueño del que jamás quisieras despertar. La felicidad es un engaño que el corazón utiliza para bombear pasión con la que combatir la rutina. Quizás sean esos labios carnosos que nunca probarás aunque estén tan cerca de ti que sientas su aliento dentro de tu boca. Y ni te atrevas a acariciar esa mano que mece los sentimientos por temor a que la delicada seda que cubre esa felicidad aparente se disuelva con las lágrimas que brotan en tu interior cuando descubres que te inventas la realidad. Es tan difícil disfrutar de la felicidad que debemos conformarnos con pensar que un día llegará para no irse jamás. Mientras tanto, gocemos con lo que tenemos.