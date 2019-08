Por favor, jeque Al-Thani

Ni siquiera en la más amarga de las noches de este Málaga CF de los amores y pasiones de miles y miles de malagueños, en la fría ciudad alemana de Dortmund (tras unos de los mayores escándalos de la UEFA presidida por el corrupto Platini ejecutado por un impresentable árbitro escocés), nadie podía imaginar el devenir blanquiazul bajo el poder del jeque, ni por supuesto la surrealista, bufona y alarmante situación por la que atraviesa hoy. Cuentan que Javier Tebas, el nada simpático presidente de la Liga Profesional, comentó hace unos días que el caso del Reus se podía repetir esta temporada con el Málaga. Es más, también cuentan que el Andorra de Piqué, que ya está en Segunda B por el dinero de su dueño, no hace más que mirar para La Rosaleda...

El Málaga CF es hijo directo del CD Málaga, que falleció ante la atenta mirada de una ciudad y de una clase política que no hicieron nada por su salvación. Fue una agonía lenta, desagradable, injusta, mientras ciudades enteras se movilizaban o salían a la calle y salvaban al Betis, al Sevilla o al Celta... y si no, desde altas esferas, se permitía un verdadero y monumental fraude (no presunto, sentencia firme no ejecutada por su prescripción) para que no desaparecieran otros, como el Atlético de Madrid.

El fútbol profesional malagueño pasó un quinario hasta volver a la élite, pero nuestra desgracia pelotera desapareció cuando menos lo esperábamos: apareció el jeque Abdullah Al-Thani, llegado desde Qatar, que hizo que la ilusión llegara a límites jamás soñados en esta tierra. Aquel equipazo, aquel cuarto puesto, aquella Champions... Málaga se entregó a Al-Thani, aunque también aparecieron los que pensaron que era carne de cañón y que como tenía el dinero 'como castigo' se le podía esquilmar con los más burdos engaños. El jeque, que apostó por Málaga y por el Málaga, todo hay que decirlo, era jeque, pero para nada tonto, y se dio cuenta de la pléyade de chupópteros que quisieron meterle mano en su bolsillo.

Por eso; por cuestiones sociopolíticas de Oriente Medio difícilmente explicables; porque el dinero también se gasta o porque le dio la venate, por lo que sea, el jeque dejó de invertir y pasó a 'recibir', y el Málaga comenzó a languidecer hasta llegar al día de hoy: un Málaga hundido, con un dueño que ni está, ni se le espera, ni le interesa, que incluso nombra o destituye a base de golpe-tuiter, ante el entusiasmo de un minúsculo grupo de pelotas que sólo le aplaude haga lo que haga a través de las redes sociales... El jeque no está, pero tampoco firma; no gestiona, pero tampoco delega; manda, pero no dirige... Es el dueño, sin duda, pero eso no lo autoriza a jugar con el sentimiento de decenas de miles de malagueños que asisten absortos a la imagen del Málaga, otra vez, en la UVI. Y las autoridades calladas. ¡Cuánto me recuerda todo esto a lo que le pasó al CD Málaga! Señor Al-Thani, desde la consideración de quien gracias a usted disfrutó como otros muchos con su (nuestro) equipo y lloró aquella noche en Dortmund, por favor, actúe o deje actuar. O venda, que la semana pasada una gran multinacional telefónica le pidió precio. Haga lo que le dé la gana, menos lo que está haciendo. A la afición, que no permita que el Málaga entre en coma. A la clase política, que no suceda lo del CD. A todos, por favor, actúen. Al Málaga, la gloria, nunca más el infierno.