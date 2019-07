En política, como en todo, siempre ha habido intrigas, engaño y representación; pero en la sociedad del espectáculo, a medida que el espectáculo se va comiendo la política, parece que sus elementos más nobles, que también los tuvo, se estén deshaciendo en la farsa. Lo más divertido es que uno de los argumentos constantes de la farsa consiste en acusar de farsantes a los adversarios. A Iglesias y Sánchez los han llamado trileros mientras estaban en sus ahora fallidas conversaciones. ¿Se les suponía la intención de engañarse el uno al otro con premios escondidos bajo los cubiletes y hurtados en el último momento, o se les veía actuando en un juego a cuatro manos diseñado para engatusar a la audiencia? Se dijo que el pacto ya lo tenían hecho y que todo lo que veíamos era teatro, puro teatro. Una de tantas profecías falsas proclamadas con el tono indignado de la denuncia ante las cámaras donde se le dice a la audiencia lo que quiere oír, para, acto seguido, acusar de populistas a los otros.

En esta democracia concreta del tiempo y la hora no hay auditorio, sino audiencia; y los actores no le hablan al pueblo, a la nación o al ser humano, sino a la clientela, que se escoge con muy afinadas técnicas de marketing. Inquieta pensar que muchos de quienes aspiran al Gobierno piensan que todo vale y no sorprende que la derecha, o una parte de la misma, haya hecho de la naturaleza un trofeo que ofrecer a cambio del voto. Pero como el medio ambiente es algo que necesitamos para vivir (es la vida misma en tanto red compleja de la que formamos parte) cuando ofreces a tu clientela libertad para explotar, expoliar, contaminar, extraer y arrasar, a los afectados por esas actividades les ofreces el hambre, la enfermedad y la muerte. No importa. Los votos son aquí y ahora.

Este lunes la humanidad ha gastado su cuota de recursos naturales del año. Es decir, hemos consumido los recursos que el planeta puede regenerar dentro de ese plazo y ahora estamos tomando prestados los de nuestros hijos y nietos, que, cuando se hagan mayores, se van a acordar de nosotros mucho, y no para bien. Es fantástico este panorama de personas que se empeñan en ir contracorriente y tratan de aplazar más aún la reconversión energética. Bruselas ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la normativa europea sobre contaminación en Madrid y Barcelona. El Banco Europeo de Inversiones está desarrollando una estrategia según la cual a partir de 2020 no va a poner un duro en energías fósiles. Y hay quien, para favorecer el consumo de éstas, obstaculizó el desarrollo de la industria fotovoltaica.