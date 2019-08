Farolillos reciclados

Nada dura eternamente, salvo los plásticos que arrojamos al mar y la contratación de Andy y Lucas en la Feria de Málaga. El reciclaje de la programación musical comienza a resultar un asunto urgente, que no sólo de flamenco edulcorado vive la ciudad, por mucho que el Ayuntamiento haya incluido una noche 'indie' para cubrir expediente y disfrazarse de moderno. Hace tiempo que por el Real de Cortijo de Torres no pasan grandes nombres, aunque el tamaño sea cuestionable y no siempre importe. Escuece esta repetitiva y debilitada oferta de conciertos, porque acabaremos condenados a ir a Starlite, dejándonos medio sueldo, para escuchar algo decente. En Sonorama, el festival de Aranda de Duero, hace años que se dieron cuenta de la necesidad de reinventarse y comenzaron a incluir a artistas del 'mainstream' en sus carteles, hasta entonces repletos de grupos jóvenes, desconocidos y más o menos soportables. Podía resultar catastrófico programar a Raphael o Alaska en un festival de música independiente, sea eso lo que sea, pero la apuesta les salió redonda y recuerdo a una masa enloquecida de 'millennials', entre los que me contaba, bailando y dejándose la voz contra pronóstico con 'Mi gran noche'. Claro que no todo el mundo tiene claro en qué consiste lo de reinventarse. Cuando el periodista Juan Soto preguntó a Teresa Porras, en estas mismas páginas, qué novedades tendrá la Feria de este año, la primera frase de la concejala fue: «Vamos a incrementar el número de farolillos en algunas calles». Confiemos en que al menos los reciclen cuando todo acabe, aunque a este ritmo la Feria amenaza con prolongarse durante el verano y parte del otoño, como un eco insufrible. Son de amores, amores que matan. Luego quedará un rastro de confeti, como canta Quique González, y un intenso perfume de reflujo etílico en cada esquina del centro.

A menudo, como ha ocurrido en Torremolinos, la reinvención llega de la mano del sector privado, aunque hay que reconocer la capacidad de José Ortiz para airear un Ayuntamiento que olía a cerrado, un aperturismo que ha propiciado, entre otros avances, la remodelación de la planta hotelera del litoral, que ha suavizado su brusco aspecto de moles de hormigón unidos sin ton ni son. El ya no tan nuevo alcalde se ha aliado ahora con Fernández Montes, su antecesor, a quien acusó de no creer en la democracia y de cerrar esas puertas que él se empeñaba en abrir desde la oposición. Tal vez ahora las dejen entornadas. Ni para ti ni para mí. Será difícil que mantengan su recién estrenada sintonía, resultado de negociar cargos y sueldos con recursos públicos. El poder genera extrañas relaciones, más por conveniencia que por convicción, aunque nada une más que un enemigo común, en este caso enemiga. Ahora que se ha calmado el revuelo mediático de las primeras semanas de legislatura, con concejala arrepentida de Vox incluida, los protagonistas de aquel esperpento deberían mirar de nuevo a sus compañeros de viaje, reflexionar si todo aquello mereció la pena y preguntarse, como uno de los personajes de 'Paquita Salas': «Somos 'trending topic', ¿pero somos el 'trending topic' que queremos?».