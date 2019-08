De familiar, nada Me pregunto qué ocurrirá después, de qué será capaz aquel hombre cuando lleguen a casa ALBERTO GÓMEZ Domingo, 18 agosto 2019, 09:44

Un coche blanco, antiguo pero cuidado, no pregunten la marca, frena de golpe en el cruce de la avenida de Andalucía, junto a El Corte Inglés, donde las interminables obras del metro han destruido la mayor parte de los restos arqueológicos encontrados durante la excavación de un túnel. La arrogancia todavía humea, aunque quieran disfrazarla de progreso para justificar la elección de la piqueta cada vez que se presenta la oportunidad de reparar nuestra memoria menguante. El pasado no da votos, y además tampoco puede inaugurarse, con lo que disfrutan nuestros políticos haciéndose fotos mientras cortan una cinta. Son capaces de hacer verdaderas contorsiones para asomar la cabeza. Capítulo aparte merece la 'concejalitis', ese trastorno que los lleva a posar impúdicamente frente a calles asfaltadas, nuevas rotondas y hasta parques caninos, ahí de pie, manos entrecruzadas por delante algunos, como si fuesen a parar una falta, a la espalda otros, aunque un perro feliz acabe de adelantarse al acto oficial y aquello huela a mojón recién plantado.

El coche, decíamos, frena bruscamente y parece moverse un poco, como si sus ocupantes hubiesen decidido ponerse a bailar o a practicar sexo, que es otra forma de bailar. Abandono el carril para no interrumpir la danza y los adelanto por la izquierda antes de que un semáforo me obligue a parar y percatarme de que el conductor, un hombre joven, está gritando a su acompañante, una mujer que permanece avergonzada en el asiento del copiloto. No hay más ocupantes. El tipo acompaña sus berridos de gestos cada vez más agresivos y sigue elevando la voz, hasta hacer audible una frase: «No se puede ser tan puta». Una moto se sitúa en paralelo al coche, en el carril derecho, y la mujer sube su ventanilla con bochorno. El motorista no disimula que está observando la escena, pero el hombre continúa abroncándola.

El semáforo enciende su luz verde y el coche vuelve a circular sin que nadie intervenga, tampoco yo, aunque me pregunte qué ocurrirá después, de qué será capaz aquel hombre cuando ambos lleguen a casa, si en público se atreve a desplegar tanta ruindad. Resulta tentador pensar que se trataba de una cuestión privada, algo que no concierne al resto, pero las agresiones machistas nunca debieron haber sido consideradas un asunto doméstico. Porque también el lenguaje hace pedagogía e hicieron falta demasiadas décadas, cientos de asesinatos, para reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una cuestión de Estado, una lacra pública y no un problema casero, por mucho que los negacionistas del machismo estructural pretendan ahora desandar lo avanzado y maquillar la tragedia, que ya ha dejado más víctimas que el terrorismo de ETA, bajo el concepto, qué forma de retorcer las palabras, «violencia intrafamiliar». Regreso a casa y termino de ver 'La voz más alta', la serie que relata el ascenso de Roger Ailes, fundador de Fox News y rey de las noticias en Estados Unidos. Aquel imperio se desmoronó cuando muchas de sus colegas hicieron público el acoso al que Ailes las había sometido. De familiar, nada.