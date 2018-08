La familia y otros animales

La Policía Local de Málaga ha retirado 101 gatos en una casa de 37 metros cuadrados. La casa tiene un patio de 12, que están incluidos en los 37, y un hombre, que también tiene 37, pero años. Las casas cada vez las hacen más chicas. Esta está en el centro, donde los alquileres se han puesto imposibles. Se entiende que un propietario no quiera alquilarla por 500 al mes, arriesgándose además a que el inquilino deje de pagar, pudiendo alquilarla por 750 a la semana. Se entiende menos que la administración no intervenga, pero parece que lo va a hacer. En lo que va de verano la Policía Local ha retirado de la capital unas cuantas serpientes de más de un metro de largo. Imagino que las guardan separadas de los gatos. Nos gustan las mascotas y somos de las poblaciones con más perros, observándose una curiosa tendencia a adoptar un simpático pitbull. Los dueños que los llevan sueltos y sin bozal siempre dicen tranquilo, si no hace nada. Uno me sorprendió mirando a su perro y me dijo no tengas miedo, ya ha desayunado. Era de noche. Me hubiese encantado ser Bruce Lee. Lo cierto es que el único mordisco del que hemos tenido noticia últimamente se lo dio un adolescente a un policía. A mis hijos siempre les digo que no muerdan a los policías. El padre y la madre del adolescente fueron condenados a pagar una indemnización al agente, y el policía, conmovido por la situación familiar, les ha devuelto la indemnización. A ese muchacho le vendría bien un animal de compañía, pero si le dejamos elegir optará por un pitbull.

Hoy es 1 de agosto. La Operación Salida hace que la densidad de coches en nuestras carreteras sea mayor que la de gatos en casa del señor de 37 años. Hay 3,2 millones de desplazamientos por carretera previstos. ¿Los imprevistos son los de gente a la que se le ocurre irse de viaje justamente hoy? Qué vamos a hacer si las vacaciones nos las dan ahora. Lo peor es tragarte cinco horas de caravana y coincidir en el hotel con el vecino del sexto. Todavía hay quien abandona sus mascotas en vacaciones. No tienen corazón, pero peor era abandonar al abuelo en una gasolinera. Un matrimonio olvidó el otro día a su hija adolescente en una gasolinera de Burgos. Cuando la policía localizó a su familia el padre no había notado la ausencia de la adolescente. No será de las que muerden. Con la huelga de taxis tienes que permanecer en la gasolinera. Los taxistas temen la competencia desleal. Algunos taxistas muerden a conductores de empresas de recogida de pasajeros. La operación salida acaba de empezar pero se ha terminado para Fernández Bueno, que es malo. Violó y mató a una limpiadora y se escapó de la cárcel. Lo han detenido en Senegal. En una cárcel de Francia se escapó un atracador en helicóptero. Otros dos haciendo un túnel. Todos queremos aprovechar las vacaciones. El panorama está para no moverse mucho. Aquí nos libramos de la ola de calor, pero estamos rodeados de bichos.