Faltan médicos

Lamentarse de algo cuando ya no tiene remedio no sirve de nada por mucho que la situación se viera venir. Eso es lo que sucede con la escasez de médicos en la sanidad pública andaluza en muchas especialidades, un problema que se extiende por toda España, porque los que tendrían que haber afrontado la situación no han sido resolutivos. Culpar de la falta de facultativos a la crisis no es del todo exacto. Es cierto que durante varios años, a partir de 2012, la tasa de reposición fue del 10 por ciento, es decir, que de cada 10 médicos que se jubilaban solo se cubría una vacante. Eso, sin duda, hizo daño, pero años antes de que el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, aplicara esas medidas restrictivas los colegios de médicos ya alertaron de que el relevo generacional no estaba garantizado y que había que poner en marcha actuaciones para evitar los escollos que con los que ahora se topa la sanidad pública para contratar a médicos de familia, pediatras, anestesiólogos, traumatólogos y facultativos de urgencias, entre otros profesionales de la medicina. En este caso, las consejerías de Salud de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han sido más cigarras que hormigas. No han sabido o no han querido coger el toro por los cuernos. Lo que ha pasado, por tanto, es que el toro los ha cogido a ellos. La consecuencia de la cornada es que faltan cada vez más médicos sin que las soluciones previstas a corto plazo sean lo contundentes y eficaces que haría falta para minimizar una carencia que es preocupante.

El argumento de que asistencia está garantizada queda muy bien cuando se expresa en palabras, pero no sirve ante la dura realidad diaria que se vive en hospitales públicos y centros de salud, donde los profesionales deben redoblar sus esfuerzos para, con menos efectivos, mantener una atención digna. El dar más con menos es imposible, además de suponer un engaño. A la gente no hay que mentirle ni tratar de hacerle lo blanco negro. Aunque el déficit de médicos es generalizado en los centros sanitarios públicos españoles, las dificultades se acentúan en Málaga debido a la fuerza e implantación de la sanidad privada, que ha sabido captar a muchos facultativos, que han preferido hacer carrera en hospitales privados que estar al albur de contratos en precario en el SAS. Para recoger una buena cosecha hay que sembrar. En eso ha fallado la sanidad pública andaluza. Es lo que pasa cuando se reacciona tarde y mal. Y que conste que tampoco han estado acertadas el resto de comunidades. Mal de muchos...