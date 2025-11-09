La verdad precede al secreto profesional. No hay privilegio para ocultar una mentira. La garantía alcanza al honesto. El derecho nunca debiera blanquear al poderoso. ... La protección de las fuentes en el ejercicio periodístico es una condición básica para la libertad de prensa, pero a veces se enarbola como si se tratara de una falsa bandera para encubrir los abusos del poder. El periodismo al rescate del fiscal general del Estado.

El pasado miércoles, el periodista José Manuel Precedo de elDiario.es, declaró como testigo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el juicio contra García Ortiz, acusado por un presunto delito de revelación de secretos. Afirmó que tenía un supuesto dilema moral como periodista. Conocía la fuente de origen en toda esta historia antes que el propio imputado, pero que no podía revelarla aludiendo a su derecho de mantener el secreto profesional para proteger a la misma. No aportó documento ni consideración alguna que pudiera ayudar al esclarecimiento de los hechos juzgados. Con su declaración, los medios afines a Moncloa, construyeron un argumentario en favor de la inocencia de García Ortiz por encima de cualquier otra consideración jurídica. Todo en la línea manejada por la defensa del imputado, con eco en estos mismos medios, de que todo se hizo por desmentir un bulo y proteger a la institución. El fin de esta elaborada estrategia es situar a la salvaguarda del secreto profesional por parte de un periodista como centro de la discusión, y alejar del debate al presunto delito por el que es juzgado el fiscal general. Así pretenden desnaturalizar la función del tribunal. Es en el juicio donde se practica la verdadera prueba, directa o indiciaria. En democracia, para emitir una condena, el tribunal debe hacerlo en base a indicios, apoyándose en una construcción lógica, plural y motivada, nunca en meras conjeturas o suposiciones.

Estamos demasiados acostumbrados a que determinados medios de comunicación compartan estrategias con las formaciones políticas a las que se sienten vinculadas ideológicamente, e incluso económicamente, pero no podemos aceptar que el secreto profesional se utilice como estrategia para exonerar de responsabilidad al que ejerce el poder de una forma arbitraria. Es muy preocupante que una garantía pensada para resguardar al débil frente al fuerte termine funcionando al revés. El secreto profesional periodístico nació para limitar los abusos de poder, no para provocarlos. Si cedemos en este punto, abrimos la puerta a que un cargo público utilice a la prensa para legitimar sus ofensivas políticas, convirtiendo al periodista en un simple canal de difusión, y no en fedatario de los hechos.

No hay dilema moral cuando la bandera puede ser falsa. El secreto periodístico debe estar al servicio de la noticia, no debe convertirse en rehén de ella.