La factura del cupo catalán

Es el título del libro, pero, en realidad, podría tener este otro: 'Las verdades del barquero autonómico', que, cuando uno hace un recuento, resultan ser ... bastantes más de tres. Pues eso es lo que recogen, de manera fundamentada, en su reciente publicación, Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania, y Francisco de la Torre, inspector de Hacienda.

Ambos muestran, de forma directa y descarnada, el futuro que aguarda a España si se culmina el modelo de financiación previsto en el acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El panorama no es muy reconfortante, pues la «financiación singular» concebida para Cataluña asestaría un golpe definitivo al sistema de financiación autonómica y a algunos de los principios constitucionales en los que se sustenta.

Se advierte de que el texto no es un manual de Hacienda Pública, ni va destinado a especialistas, sino que está orientado al público general. Es algo que no podemos compartir completamente, pues, por un lado, la obra constituye una valiosa referencia para el estudio del sector público español, y, por otro, en no pocos pasajes se llevan a cabo análisis de considerable complejidad técnica.

Fernández-Villaverde y De la Torre parten de una premisa crucial. Dado que el sistema fiscal es la piedra angular de todo Estado, si se procede a cambiar sus bases, como busca el acuerdo PSC-ERC, será difícil que aquel no se altere. Existe el riesgo de que se adopten unas medidas, no bien calibradas inicialmente por el conjunto de la sociedad, que pueden tener efectos irreversibles. De ahí la importancia de contar con un análisis global, objetivo y riguroso, antes de que sea demasiado tarde.

El examen realizado en el libro parte de que el esquema de financiación singular al que aspira el mencionado acuerdo entre los dos partidos políticos es el de un concierto económico en todo, salvo en el nombre. Un esquema de concierto o de convenio como el que rige en el País Vasco y Navarra, territorios donde, en lugar del Estado, son los gobiernos locales o autonómicos los titulares de todos los impuestos. Una situación que no encuentra parangón en otros países del mundo y que, sin embargo, está amparada por la disposición adicional primera de la Constitución española. Lo que, desde luego, no lo está es que el mecanismo de cálculo de la contribución (cupo o aportación) que las Comunidades forales han de hacer para cubrir parte de los servicios del Estado arroje resultados insuficientes y, aún menos, que se tornen en cuantías negativas. El reconocimiento de unos derechos históricos no debería dar lugar, como ocurre en la práctica, a privilegios fiscales y presupuestarios.

Haciendo un recorrido retrospectivo, los autores describen cómo la configuración actual, integrada por 17 comunidades autónomas con amplias competencias, ha acabado siendo muy diferente de lo que podía imaginarse en el momento constituyente, en buena medida debido a una serie de acontecimientos políticos centrados en Andalucía. Hoy día, España es el segundo país más descentralizado de la Unión Europea, tras Alemania, a pesar de no contar con la etiqueta de federal. Los grandes centros de gasto y empleo públicos son los gobiernos regionales y no el central. Según ellos, el proceso seguido de 1977 a 2024 demuestra que el sistema sufre de una contradicción fundamental que nadie ha sabido resolver, y que aboca hacia un vaciado completo de competencias del Estado central y a la creación de una estructura territorial imposible de gestionar.

A partir de un análisis pormenorizado concluyen que un incremento sustancial de la financiación de Cataluña es imposible sin realizar fuertes ajustes en el resto de las administraciones públicas. La filosofía subyacente al referido acuerdo implica retrotraernos a una concepción feudal de la política. A este respecto, evocan un principio tan importante como a menudo ignorado: los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios, de manera que lo que se recauda en una comunidad no es 'propiedad' de esa comunidad.

Para Fernández-Villaverde y De la Torre, el actual modelo de financiación autonómica no es perfecto, y está necesitado, desde hace años, de una reforma. Pero, a grandes rasgos, responde a una lógica. En cambio, «el acuerdo de financiación PSC-ERC es un conjunto de pésimas ideas, cuya puesta en práctica, nos perjudicaría a casi todos». Sus principales consecuencias pueden sintetizarse en un decálogo, encabezado por el problema de la fragmentación de la Agencia Tributaria, acompañado de otros como el relacionado con la dudosa constitucionalidad de la soberanía fiscal regional, o la falacia de la extensión del nuevo sistema a todas las comunidades. Ante la batería de argumentos desplegados en 'La factura del cupo catalán', difícilmente podrá alegarse, en el futuro, que nadie advirtió de cómo nos acercábamos al precipicio.