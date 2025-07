El factor humano y la IA en la interpretación de las normas

Cuando inicié mi vida profesional, la actividad jurídica consistía esencialmente en obtener los antecedentes necesarios para resolver un determinado asunto y encontrar las normas aplicables ... y la jurisprudencia existente respecto al mismo. Hoy la Inteligencia Artificial hace todo eso y además permite analizar con gran rapidez una cantidad ingente de datos e identificar patrones, prever riesgos y, en definitiva, ayudar a tomar decisiones estratégicas. Ese proceso cognoscitivo, lo venía haciendo también la mente humana, aunque, muchas veces, no lo efectuara de una forma sistemática y consciente. Estas reflexiones sobre el impacto que esa poderosa máquina puede tener sobre la actividad jurídica obligarán a deslindar aquello que, por su naturaleza, nunca puede ser sustituido por la IA. Pero ¿qué interés puede tener para todos los ciudadanos dicha delimitación? Por un lado, que dicha herramienta exige una tarea previa de escoger los datos que 'alimentan' la máquina. Por otro, un remate final de análisis e interpretación de los resultados, que la misma ha elaborado, y que, como veremos, obliga a tener en cuenta los principios morales, políticos y éticos del operador jurídico que los realiza.

Para escoger un ejemplo de la trascendencia que para todos los ciudadanos de un país tiene dicha tarea, vamos a referirnos a la normativa constitucional, en cuanto que la Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico que ordena un país y tiene un poder conformador del Estado de Derecho de tal grado que su modificación exige una tramitación solemne y reforzada. Pues bien, si por la vía indirecta de la interpretación de sus normas realizada por el Tribunal Constitucional se desvirtuase su contenido, podríamos asistir a una paulatina modificación, eludiendo la garantía que supone que la solemnidad y reforzamiento a que hemos aludido. La hermenéutica jurídica o, si se quiere, la interpretación en el campo del derecho, ha dado lugar a una batalla conceptual que, siendo muy importante en el ámbito de la filosofía del derecho, sobrepasa el ámbito meramente académico, político o forense, para afectar a la vida cotidiana del ciudadano un país. Por un lado, estaba el positivismo jurídico, es decir atenerse en exceso a la literalidad de las normas ( 'súmmum jus') que ahogaba la posibilidad de analizarlas atendiendo a su espíritu y contexto ('Summa injuria'). Por otro, una sacralización excesiva del 'principalismo', o sea de interpretarlas, valorando más los principios generales del derecho que la presidían y relegando a un segundo plano su aplicación directa y sencilla. Pero, como explicó el jusnaturalista Contreras, ese «principalismo no garantiza por sí mismo la aceptabilidad moral del contenido del Derecho; un Derecho de principios puede ser más inmoral que un Derecho de reglas. El sistema jurídico nazi fue, precisamente, muy poco normativista». Lo verdaderamente peligroso es la difuminación entre el Derecho y la Ética y la Moral. No es que tratemos de volver al positivismo a ultranza, sino que destruyamos la balanza equilibradora de la justicia y quitemos la garantía de imparcialidad. Pero lo que resulta inquietante para el orden jurídico actual es esa manifestación del 'relativismo débil' que es el 'constructivismo jurídico', que Vittorio Villa ha expresado como una «teoría de la interpretación pragmáticamente orientada». Poner en manos de las instituciones del Estado, que deben velar por el mantenimiento del Estado de Derecho, la posibilidad de retorcer la tarea interpretativa de las normas vigentes -y sobre todo los preceptos constitucionales-, mediante resortes teóricos e ideológicos que desvirtúen el espíritu originario de los respectivos preceptos, supone contrariar la justicia material que las motivan.

La interpretación de las normas jurídicas en España está regulada fundamentalmente en el artículo 3º del Código Civil que prioriza «el sentido propio de las palabras». Pero exige también atender a los antecedentes históricos y legislativos y a la realidad social, así como tener en cuenta el espíritu y finalidad de las normas, considerando así mismo las reglas de las diversas ramas del ordenamiento - en el derecho penal: 'in dubio pro reo', o en el laboral: 'in dubio pro operario'...etc., por ejemplo-. El mejor servicio que un jurista puede hacer a su país, cualquiera que sea las instancias de la Administración pública o de la Justicia en que desarrolle su función -y cuanto más elevada más-, es no hacer política (para eso están los políticos), sino sencillamente , mediante su labor interpretativa del derecho vigente, mostrar la verdad de lo que, por un camino democrático, ha sido la voluntad del órgano normativo competente integrar en el ordenamiento jurídico que, en cada momento, regula la vida social. De ahí la importancia de la actitud ética y equidad del operador jurídico, sobre todo, si es miembro de un tribunal juzgador, ya que su interpretación se convierte así en un elemento esencial, que no se le debe pedir a una máquina. El factor humano alcanza así, en definitiva, un papel determinante, a pesar de que la IA sea su más eficaz herramienta.