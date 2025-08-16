La experiencia del viajero, el nuevo motor del turismo

Hace tiempo que preparar un viaje dejó de implicar desplegar mapas en la mesa y ojear folletos turísticos. Hoy, comienza con un simple clic, una ... búsqueda en Google, una conversación de WhatsApp o incluso una interacción en redes sociales. La irrupción de las nuevas tecnologías y, más concretamente, de la Inteligencia Artificial (IA) ha ocasionado que la experiencia comience mucho antes de llegar al destino. Y esto lo ha cambiado todo.

Nos encontramos en un momento excepcional para el sector turístico, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), España alcanzará en 2025 cifras récord, con el turismo aportando el 16% al PIB nacional. Un dato que, sin duda, es alentador para las empresas, pero al mismo tiempo, una señal de alerta, y es que el crecimiento de la demanda viene acompañado de mayores exigencias por parte del viajero, un viajero que no espera, no repite si no se siente bien tratado y, sobre todo, que valora una experiencia sin complicaciones ni interrupciones.

En este contexto, la gestión de la experiencia del cliente se ha convertido en un factor diferenciador y que marca la competitividad de las empresas del sector. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, no nos referimos únicamente al buen trato en los establecimientos o a resolver con rapidez una incidencia en el aeropuerto, sino de acompañar al cliente desde el primer momento, de entender qué busca, de ofrecerle respuestas inmediatas, personalizadas y coherentes en cualquier canal y en cualquier fase del viaje.

Esta nueva realidad del viajero plantea desafíos complejos para las empresas del sector, sobre todo durante los meses de verano, momento en el que los puntos de contacto se multiplican y la presión operativa es cada vez mayor. Asimismo, este reto también abre una gran oportunidad para quienes están dispuestos a transformar su forma de trabajar, y aquí es donde aparece la IA agéntica como principal catalizador del cambio.

Esta ya no tan nueva tecnología, de la que escuchamos hablar casi a diario, se consolida como una herramienta clave para llevar la experiencia del cliente a un nivel superior, y es que ya no se trata solo de automatizar respuestas, sino de ofrecer conversaciones naturales, contextuales y resolutivas, que permiten gestionar consultas complejas sin interrupciones. Gracias a los agentes de IA, las empresas pueden atender a un mayor volumen de usuarios sin comprometer la calidad del servicio, y esto no solo permite gestionar con eficacia los picos de demanda, sino también ofrecer una atención más rápida, coherente y personalizada en todos los canales.

Traduciéndolo con un dato real: ya hemos conseguido que la tasa de resolución de consultas gestionadas por IA sea del 85%, y no hablamos de respuestas genéricas, sino de conversaciones inteligentes que entienden, segmentan, priorizan y responden de forma natural y contextualizada, elevando así la percepción de valor desde el primer contacto. Asimismo, los agentes de IA conversacional permiten mantener el motor comercial encendido 24/7, en todos los canales, sin comprometer la calidad del servicio. Y esto tiene un impacto directo en el negocio: más reservas, mayor satisfacción y, sobre todo, equipos humanos liberados para aportar valor donde realmente importa.

Somos conscientes de que al hablar de automatización se activa una alerta en nuestros cerebros: ¿dónde queda el trato humano? ¿Y la empatía? Precisamente, integrar tecnología de forma inteligente permite reforzar estos valores, porque si las interacciones repetitivas se resuelven automáticamente por un robot, el equipo humano puede centrarse en atender los casos complejos, los momentos delicados y los imprevistos que requieren sensibilidad y rapidez. La IA no sustituye a las personas, las potencia en los momentos en las que más se las necesita.

Así, este modelo híbrido de tecnología y talento es el que garantiza una atención ágil, coherente y empática, y es también la única forma de escalar en momentos de alta demanda sin perder calidad. Planificar con antelación, automatizar con criterio y operar con flexibilidad no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también hace más eficiente el día a día de los profesionales del sector. Uno de los grandes aprendizajes de los últimos años es que en el turismo ya no basta con reaccionar, sino que hay que anticiparse. El nuevo viajero ya no espera para ser atendido, de hecho, reclama fluidez, rapidez y control. Quiere sentirse acompañado en cada etapa, desde que empieza a imaginar su escapada hasta que regresa a casa.

En Inconcert creemos que esta transformación no es opcional, sino el paso lógico en un sector que no deja de cambiar y avanzar, y que cada día es más relevante en nuestro país. Por todo ello, es necesario que las empresas apuesten por integrar tecnología, automatización e IA en los procesos que implican mejorar la experiencia del cliente, pero siempre con una mirada empática y humana que no nos permita perder la cercanía. No se trata solo de optimizar costes o acelerar respuestas, se trata de crear experiencias memorables que construyan confianza entre los viajeros y las compañías.