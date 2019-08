Exclusividad sanitaria, pero sin agravios Estas bonificaciones venían siendo reclamadas como un derecho retributivo y no como un privilegio para el que no quería trabajar fuera del sistema sanitario público MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ VOCAL DEL ÁREA SOCIO-PROFESIONAL DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE MÁLAGA Domingo, 4 agosto 2019, 09:52

Son tiempos de «cambios» en el ámbito sanitario, cambios políticos que no alteran tratamientos ni atención al publico. Somos las mismas batas y pijamas delante de nuestros pacientes, pero se reorganiza el sistema y las bambalinas de este escenario se modifican al gusto de las nuevas direcciones.

Las nuevas tendencias pretenden solucionar viejas reivindicaciones sobre complementos nominales como el de exclusividad, complemento percibido por los médicos por trabajar únicamente en centros públicos y que sólo los que accedían a esta condición lo cobraban. Estas bonificaciones venían siendo reclamadas como un derecho retributivo y no como un privilegio para el que no quería trabajar fuera del sistema sanitario público.

Pero este complemento de exclusividad era, y es aun hoy, solo económico en la categoría de médico. El enfermero está obligado, en funciones de gestión, a esta exclusividad, sin embargo no retribuida, y el desarrollo de nuestra profesión enfermera fuera del ámbito público está sujeto a normas de compatibilidad y con límite horario. Es decir, un enfermero supervisor tiene que firmar una exclusividad que no le es abonada,... pero para un compañero médico es un complemento de alrededor de 800 euros mensuales, o sea un complemento realmente exclusivo.

Pero las diferencias de trato en las distintas categorías son mas evidentes en determinados ámbitos, quizá porque aun la enfermera soporta el techo de cristal de su perfil femenino, sigue teniendo desempeños de funciones no reconocidas, como ocurre con el salario de las supervisoras, que tienen pérdidas económicas porque no le son abonados complementos y nocturnidades.

No ocurre igual con un representante sindical que desde el día de su reconocimiento mantiene todos sus complementos y nocturnidades, aun no realizándolas. Es un «chiste» que quien vela por nuestros profesionales y cuidados sea maltratado en nómina. No es que un supervisor tenga que cobrar noches que no hace, pero no tiene que desempeñar gratis funciones reconocidas salarialmente.

Los médicos, por otra parte, tienen una serie de «privilegios» en turnicidad a los que una enfermera no puede llegar. Cuidadoras incansables no sólo de nuestros centros sanitarios públicos o privados. Cuidamos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, mayores,... con un juego de turnos y un mercado no legal de 'compraventa' de éstos para poder mantener cotizaciones agotadoras que llevan a una enfermera a estar haciendo noches hasta su jubilación, mientras su compañero médico desde los 55 años disfruta, si es su deseo, de no hacer noches. Reducciones de jornada que no consiguen conciliar una vida laboral de 24 horas/7 dias semanales cuando al salir de esos turnos interminables sigues turnos familiares y sociales. Ser enfermera es maravilloso y gratificante porque tu función ayuda a mejorar la calidad de vida y nuestros cuidados disminuyen la mortalidad de nuestros centros, Hechos evidenciados científicamente, quizás algo que no nos pueden poner en un complemento salarial, o quizá si.

Lástima que estos artículos sobre el valor no sólo en criterios de morbi-mortalidad no circulen por las mesas sectoriales ni por las de valoración económica y sigan haciéndonos cargar sobre los hombros con este compromiso que parece ser sólo de nuestra categoría profesional y no de nuestra administración.

Tiempos de cambios son tiempos de oportunidades, pero nuestro objetivo siempre debe ser que todo el sistema se sostenga garantizando los servicios públicos a la población y con la mayor calidad, reconociendo esfuerzos y competencias de los profesionales, también la disponibilidad de los mismos para cumplir horarios y turnos.

Me alegro por los reconocimientos a mis compañeros médicos, pero deseo que mi profesión sea de una vez valorada y que alguien comience a levantar este techo que nos permite mirar hacia arriba pero nos atrapa y no deja que podamos desarrollar con fuerza todo el potencial en todas las esferas que tiene «el arte del cuidado».

Exclusividad sí, pero inclusiva, sin agravios y con un reconocimiento bien repartido, también.