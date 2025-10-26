No dejó ni un minuto para el descanso. Nada más terminar todos los aconteceres de la maravillosa boda de su hija Stella del Carmen en ... Valladolid, Antonio Banderas tomó más pronto que tarde camino de regreso a Málaga y se metió casi directo desde el avión en el Teatro del Soho Caixabank para seguir con los detalles y ensayos finales de 'Godspell' bajo su dirección, lo que promete y mucho, sin desmerecer anteriores versiones ni entrar en comparaciones que siempre son odiosas.

Es tremenda su vitalidad, la de Banderas, y su compromiso con Málaga. Curtido en una y mil batallas, y sin embargo los nervios a flor de piel ante un nuevo estreno, que ha despertado, como todo lo que hace en su particular coliseo de calle Córdoba, una enorme expectación. La premier tendrá lugar el jueves, día 30, a las 19 horas, y a la misma ha confirmado su asistencia del nuevo obispo de la diócesis, monseñor José Antonio Satué, quien estará acompañado por el arzobispo emérito de Pamplona-Tudela, Francisco Pérez, y por el obispo emérito de Málaga, monseñor Jesús Catalá, quienes irán con el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social y párroco del Buen Pastor y de la Divina Pastora, Rafael Pérez Pallarés. ¿Cómo será Godspell bajo la dirección de Banderas? Distinta. No lo duden. Y conociéndolo, buscará la perfección. No deja nada al azar, porque entiende que la suerte no llega por sí sola, sino que hay que 'salir a por ella'. En eso es un experto. Así le salen, incluso, organizaciones como la de la boda de su hija con Alex, una verdadera maravilla, con una increíble puesta en escena, digna del mejor director del mundo.

Será el 'Evangelio según Banderas', porque 'Godspell' significa en inglés antiguo 'buena noticia' o 'buena nueva', y el término inglés 'gospel', 'evangelio', procede de esta palabra, y a su vez traduce el griego 'euangélion' de donde viene el término 'evangelio' en castellano. También el famoso musical creado por Stephen Schwartz en 1971 toma este título para subrayar su mensaje central: una reinterpretación moderna, urbana y diferente del Evangelio según San Mateo, cargada de energía juvenil, en una búsqueda de transmitir con optimismo el mensaje de Jesús a través del teatro y de la música.

La soprano Berna Perles con Miguel Pérez, Silvia Olivero Anarte en Pitesti, y Maite Rojas en París. SUR

Banderas dirige la versión de Godspell que hiciera Emilio Aragón, que se estrenó igualmente en el Teatro del Soho Caixabank hace meses, pero seguro que le dará su sello diferencial, de eso que no le quepa la duda a nadie. No extraña, pues, que los ojos de la Andalucía escénica y teatral estén puestos de nuevo en el Soho 'banderiano', que volverá a lucir sus mejores galas desde el 30 de este mes de octubre (¡madre mía, si ya estamos con los mantecados!) hasta el 11 de enero, tan sólo (bueno, lo de 'sólo' es un decir...) 10 semanas, porque nada más echar el telón ya con el año 26 en el calendario, la Compañía del Soho marchará «a provincias», como le gusta decir a Banderas, o sea a Madrid... Disfrutaremos.

El mundo de la lírica malagueña vive uno de los momentos de mayor esplendor de su historia, sin duda alguna. Comandado a nivel internacional por el gran Carlos Álvarez, ahora cuenta con un 'fichaje' de categoría internacional de primera como es Javier Camarena, que se ha asentado en nuestra ciudad. Pues bien, a estos nombres hay que sumar muchos más, comenzando por la soprano Berna Perles, que acaba de triunfar en Tenerife con la puesta en escena de 'Yerma', de García Lorca, obra con la que la malagueña ha conquistado los mayores elogios de la crítica y del público.

Berna Perles es reconocida por su carrera lírica en los circuitos nacionales e internacionales, una voz sobresaliente que ha interpretado papeles como Manon Lescaut, Fiordiligi y Gutrune en teatros como el Teatro Real y el Liceu, y es una defensora de la ópera contemporánea y la zarzuela. Ha recibido numerosos premios, incluyendo el primer premio de las Juventudes Musicales de España. En Tenerife recibió la visita de otro gran músico malagueño, Miguel Pérez, quien aparte de sus éxitos millonarios (en oyentes) en Spotify, ahora mismo anda más que atareado preparando una gran obra. Pérez, que da clases en un instituto de Fuerteventura, 'dio un salto' para ver a Berna y felicitarla por su gran éxito. Fue un grato reencuentro de dos malagueños que triunfan en el mundo de la música patria.

Maite Rojas es una excelente pintora malagueña, habitual participante todos los años con su obra en la colección de postales que conforman la Campaña de Navidad de SUR, y que tiene un gran predicamento en Francia, donde sus acuarelas, su gran especialidad, tienen una alta cotización, y su prestigio la ha hecho habitual en los grandes certámenes pictóricos del país vecino. Hace unos días, Maite Rojas vivió una gran jornada ya que tuvo el honor de recibir la Medalla de Platino de la Société Académique Arts-Sciences-Lettres de París, la máxima distinción que otorga esta institución. El estilo de la artista malagueña y sobre todo sus excepcionales retratos han cautivado a los galos, que la verdad es que se la rifan. ¡Felicidades a otra malagueña que triunfa en el mundo!

De una artista que triunfa en Francia, a otra malagueña que lo hace en Rumania. Concretamente en Pitesti, ciudad famosa no sólo por ser la sede de marca automovilística Dacia, sino por su importante tradición musical. Y allí, en pleno corazón de la histórica región de Valaquia, fue la compositora y directora malagueña Silvia Olivero Anarte, para dirigir a la Orquesta Filarmónica de aquella ciudad en su teatro. Con la soprano de origen rumano Larisa Stefan, la malagueña, que es muy considerada en aquel país, cosechó un gran éxito. Olivero Anarte hizo un concierto muy español, con obras de Falla,Chapí y Chueca entre otros, siendo la cuarta vez que dirigía a la orquesta de la referida ciudad rumana ante un auditorio tan lleno como entusiasta. Sin duda, las artistas malagueñas, aquí hemos visto una clara muestra, están en auge.

Mal trago el que está viviendo en estos días quien es el actor más veterano de la escena española, Lucio Romero, quien ha sufrido la pérdida de su hermana, fallecida el lunes. Adela Romero, quien desde su nacimiento siempre vivió en calle San Juan, era su fan número 1. «Nunca se movió de una calle que fue para ella su vida», señala Lucio, quien recuerda que su documental 'Mi querida calle San Juan' se la dedicó a 'su' Adeli, la única de los cinco hermanos que permaneció en la histórica vía malacitana toda su vida. Al sepelio asistieron muchos vecinos y amigos de la familia Romero, muy conocidos los cinco hermanos en el centro, lo mismo que al funeral que se celebró, lógicamente, en la parroquia de San Juan.

Disfrutemos de lo mucho que tenemos, que de verdad no es poco.