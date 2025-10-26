Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elenco de 'Godspell' posa con Antonio Banderas en los ensayos finales. SUR
Horizontes cercanos

El Evangelio según Banderas

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, asistirá al estreno de 'Godspell' en el Teatro del Soho Caixabank con el arzobispo emérito Francisco Pérez y el obispo emérito Jesús Catalá. Expectación ante la versión del famoso musical dirigida por Banderas, cuya premier será este jueves. Las artistas malagueñas pisan firme: Berna Perles triunfa con 'Yerma', Silvia Olivero Anarte dirige a la Filarmónica de Pitesti y Maite Rojas es distinguida en París. Fallece la hermana de Lucio Romero, histórica vecina de calle San Juan

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

No dejó ni un minuto para el descanso. Nada más terminar todos los aconteceres de la maravillosa boda de su hija Stella del Carmen en ... Valladolid, Antonio Banderas tomó más pronto que tarde camino de regreso a Málaga y se metió casi directo desde el avión en el Teatro del Soho Caixabank para seguir con los detalles y ensayos finales de 'Godspell' bajo su dirección, lo que promete y mucho, sin desmerecer anteriores versiones ni entrar en comparaciones que siempre son odiosas.

