Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Europa, sin brío histórico

La UE está condenada a la zozobra en un escenario dominado por líderes internacionales nada inclinados a gobernar con miramientos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La conjunción de la invasión rusa de Ucrania -la primera guerra en la periferia de la UE tras un siglo XX atroz en el viejo ... continente-, el muy disruptivo segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos y la determinación del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu de establecer un «nuevo orden» en Oriente Medio sobre el argumento de acabar con Hamás arrasando Gaza sin piedad ha sumergido a la Unión Europea en un terreno cenagoso del que no consigue salir con una posición propia. Que es tanto como decir una posición compacta de poder que le permita proyectarse en este vértigo internacional como un actor ineludible aferrado a sus valores fundacionales: la apuesta por la democracia y los derechos humanos, la ambición de un amplio bienestar cimentado en el humanismo y el despliegue de una diplomacia articulada sobre el respeto al Derecho Internacional. Hace años que las dinámicas internas vienen forzando las costuras del mejor proyecto comunitario. Y esa paulatina fragilidad, los delicados equilibrios endógenos y la sujeción a protocolos de actuación tasados y previsibles se han convertido en terreno abonado para la zozobra cuando el escenario bascula en torno a líderes de distinta índole nada inclinados a gobernar con miramientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Europa, sin brío histórico