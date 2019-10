Europa, actor secundario

Es ya inocultable el naufragio de la célebre teoría del 'fin de la historia' de Fukuyama, que preveía un mundo idílico que avanzaba globalmente hacia las libertades democráticas occidentales dado el colapso de la utopía colectivista. La realidad ha sido más bien que, aunque acabó aquella peligrosa bipolaridad que se estabilizaba gracias al equilibrio nuclear, permanece la fractura, al parecer irremediable, entre demoliberalismo y autoritarismo, entre las libertades llamadas burguesas que impregnan los códigos universales de derechos humanos, y la dictadura eficiente de partido único que se demuestra capaz de quemar etapas en la construcción del bienestar material a cambio de la renuncia a los derechos democráticos, incluidas la seguridad jurídica y la autonomía personal.

En el mundo hay hoy, de nuevo, dos potencias en disputa, distintas de las de la guerra fría, Estados Unidos y China, que ya no rivalizan por el tamaño de sus arsenales nucleares sino por su capacidad tecnológica. La querella no es armamentística sino digital; la competencia no es por el misil más eficiente sino por el dominio de internet, de la robótica y de las comunicaciones.

Sucede sin embargo que este equilibrio es inestable: el modelo chino, que ha cumplido 70 años -72 duró la revolución soviética- y que manifiesta gran vigor, no disfruta del indispensable consenso social de su ciudadanía, que guarda disciplina por la vigilancia policial a que está sometida. Los 1.395 millones de chinos se miran inevitablemente en el espejo de los menos de ocho millones de hongkoneses, que exigen imperativamente que se cumpla lo convenido -un país, dos sistemas- sin interferencias. La libertad no es graduable: se tiene o no. Sería impensable que el día que China se canse y termine con las protestas de Hong Kong, los ciudadanos de la excolonia británica recibiesen apoyo de Occidente. Lo que sugiere que en el futuro no muy lejano, la actual bipolaridad se consolidará. Europa, Rusia, India, Japón y Latinoamérica son actores secundarios en esta guerra por el dominio de la inteligencia artificial y el 'big data'.