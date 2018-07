He contado alguna vez que cuando era pequeña tenía la impresión de que las personas más importantes de España eran Franco y Lola Flores. Si entonces hubiera quedado en coma y despertara ahora seguiría pensándolo. El «Franco, Franco, Franco» como grito de otra época es hoy «Franco, Franco, Franco a todas horas». Lo penúltimo es que en Ferrol no quieren que se entierre allí. Como si alguien hubiera planteado semejante cosa. Un historiador dijo que en el cementerio había enterrados familiares de este ciudadano nacido en la ciudad (normal) y algunos medios han montado una noticia artificial con el alcalde mostrándose contrario al enterramiento. Por la leche cruda no le han preguntado. En días tan francófobos no sé cómo a nadie se le ha ocurrido hacer un meme con Carmen Gahona diciendo de Raquel Bollo que era «más mala que Franco». Es casi lógico que como novedad editorial tengamos 'Eternamente Franco', de Pedro Fernández Barbadillo.