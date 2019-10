Estupidez circular

Dice la frase hecha que el ser humano está condenado a repetir su historia si la olvida. Y no estoy yo diciendo que no sea así, pero el ser humano es, además, animal de costumbres que le hace volver una y otra vez al los caminos recorridos y no necesariamente por ignorancia, sino por el gusto re pasear lo conocido. Sin ponerme tan pomposo como para recorrer la Historia de la Humanidad, me centro en aquellos lugares comunes que, de una año a otro, nos gusta recorrer en nuestras conversaciones. Año tras año uno encuentra el gustito de volver a discutir sobre la fruta escarchada en el roscón, sobre cómo funcionan los cuartos en las campanadas, sobre si San Valentín es un invento de los centros comerciales, sobre si es mejor mar o montaña, sobre si el año empieza realmente en septiembre, sobre si celebrar o no Halloween y, de nuevo, sobre la fruta escarchada en el roscón...

La filosofía oriental habla de una visión circular del tiempo, en la que los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hay un principio del tiempo y un fin, que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se repiten en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación. De esta forma, se asume que todo lo ocurrido y lo que ocurre en el universo, ocurrió ya y será así hasta el fin de los tiempos. Roscones incluidos.

Pero una vida (o media, en mi caso) de atenta reflexión te lleva a darle una vuelta al concepto, a aterrizarlo. No es que la historia sea circular, que lo es, por sí misma, sino que lo es por nosotros y por la característica que nos define a los humanos por encima de todo, que es la estupidez. ¿Quieren una prueba? Dense una vuelta por los libros de Historia, revisen muy bien la historia occidental de los años veinte y treinta del siglo pasado y después dense una vuelta por nuestros telediarios. Escuchen.

Todos compitiendo por ver quién es más imbécil en los medios. Incluyendo, ojo, a los propios periodistas, yo el primero. Que manifiesto en esta línea mi imbecilidad diciendo que me gustaría golpear en la cara muy fuerte a todos los que dan voz a los malvados, alientan a los idiotas y persiguen, en general, lo efímero de los focos y los retuits.

Todo, todo a nuestro alrededor ha virado hacia el espectáculo, la pantomima y la mentira, torciendo la física para ajustarse al lugar al que estamos destinados a llegar. No hay manera de que esto vuelva atrás y no hay lección que yo pueda transmitir en estas palabras que escribo ahora, porque no tengo ninguna sabiduría dentro, solo asombro e incomprensión. Y estupidez. Estupidez circular. Si hay algo bueno de lo que viene en los próximos años es que no nos pillará de sorpresa, porque, saberlo, lo sabíamos. Y nos importó un huevo.