Los estragos de la posmodernidad Para los posmodernos todo es relativo. Los asideros intelectuales de antaño se han diluido. Una secuela inevitable es el fenómeno tan actual de la posverdad DIEGO NÚÑEZ Catedrático jubilado de la UMA

Hace un tiempo, un colegio del Puerto de Sagunto (Valencia) pidió protección al Ayuntamiento para sus profesores tras la agresión y amenaza de muerte de un padre a un docente. Es la tercera vez que esto ocurre en un año en dicho colegio. Noticias como ésta abundan últimamente en los medios. ¡Qué lejos estamos de los textos de María Zambrano sobre la educación! Está claro que la ausencia de principios y valores sólidos en la sociedad actual es un hecho frecuente, mas se indaga poco en la génesis de semejante situación. No se repara lo suficiente en un fenómeno que ha tenido efectos devastadores en las últimas décadas sobre el pensamiento occidental: la posmodernidad. La posmodernidad ha socavado los cimientos del liberalismo y de la razón ilustrada. Los posmodernos han cuestionado los pilares básicos de lo que entendemos por modernidad, esto es, los valores universales de la Ilustración y la utilización de la ciencia como vehículo de conocimiento.

El término favorito de los posmodernos es «la deconstrucción». En España se ha llegado a deconstruir hasta la tortilla de patatas, una de nuestras señas de identidad gastronómica, convirtiéndola en un ente espumoso y nitrogenado. El humorista José Mota tiene en su repertorio una parodia muy ilustrativa en este sentido: el camarero que lanza una explicación interminable tras cada plato que pone en la mesa ante unos comensales perplejos y atribulados. A partir de la posmodernidad pocas cosas son ya reconocibles. Todo queda reducido a la apariencia, al gesto (la política de gestos es muy posmoderna), al símbolo; solo hay ojos para lo superficial; lo sustancial desaparece del escenario de lo real. Los comentarios banales o falsos (las fake news) sobre la realidad circulan sin el menor pudor por las redes sociales o por la vida pública. Las lindes entre la verdad y la mentira se han desvanecido.

Para los posmodernos todo es relativo. Los asideros intelectuales de antaño se han diluido. Una secuela inevitable de la posmodernidad es el fenómeno tan actual de la posverdad. En este aspecto, se suele dar más importancia a las emociones o a los sentimientos que a un análisis riguroso de los hechos. Detrás del triunfo de Trump, o del Brexit, o del auge de la ultraderecha en Europa, está sin duda el talante mental a que nos ha llevado la posmodernidad.

La realidad se desvirtúa a voluntad; incluso se cuestiona la objetividad científica. Hablar en España del fracaso de la modernidad es como estar de vuelta sin haber ido. ¡Con el trabajo que ha costado que nuestro país se encamine por la senda de la racionalidad y de la valoración social de la ciencia! Cuestionar en España la validez de la ciencia como instrumento de progreso no deja de ser una actitud completamente insensata e irresponsable. Ha habido que vencer todo tipo de obstáculos en este empeño racionalizador. Por ejemplo, a fines del siglo XIX proliferó la creencia de que el español no servía para la ciencia experimental, que lo nuestro era la literatura y los saberes de índole espiritual. El mismo Unamuno llegó a decir aquello de «que inventen ellos». Estaba entonces de moda «la Psicología de los pueblos», una disciplina contaminada por un determinismo naturalista dominante en la época y una de cuyas consecuencias fue «el mito de los caracteres nacionales». Lamentablemente, muchos intelectuales de valía cayeron en esta trampa. Esta postura procedía de ciertos sectores oficiales que trataban de tapar y justificar la decadencia científica española con dichos argumentos seudocientíficos.

Es muy fácil desmontar en la práctica el mito de la incapacidad natural del español para la ciencia: el español es igual a cualquier ciudadano occidental en este campo; lo único que necesita son medios para investigar. Cuando los tiene, destaca como cualquier otro. Ahí están los casos de Severo Ochoa y los de tantos otros científicos que por desgracia se han tenido que ir al extranjero para desarrollar su actividad. Grande Covián solía decir: «No hay nadie que avance más en el mundo que un científico español con dinero». El atraso de España en este terreno se debe a razones puramente históricas, y no a determinismos antropológicos. Este argumento no debe convertirse nunca más en coartada para que la sociedad y el Estado no preste la debida atención a la ciencia. Los países ricos no invierten más en investigación porque son ricos, sino que son ricos por invertir más en investigación.

La posmodernidad ha sumido al pensamiento occidental en un estado de gran debilidad, lo que ha creado un terreno propicio para la aparición de los populismos. De esta manera, el legítimo descontento social en España a raíz de la crisis económica de 2008 se ha canalizado en una dirección claramente populista. Por su parte, los independentistas catalanes han sabido aprovechar muy bien el mundo posmoderno, generando una especie de nacionalpopulismo. Por más que la historiografía ha demostrado que Cataluña nunca fue una colonia de España, el rigor científico no tiene para ellos mucha importancia, muy a tono con los postulados de la posmodernidad. Lo importante es insistir una y otra vez en que sí lo fue, para de este modo justificar conforme al Derecho internacional el referéndum de autodeterminación. Nacionalismo y populismo se han convertido en dos de los grandes problemas que acosan hoy a la civilización occidental.

Esperemos, pues, que el tiempo de la deconstrucción vaya quedando atrás, y que de cara al futuro nos pongamos a la tarea de la «reconstrucción». Creo que el reto primordial de este quehacer constructivo es el recate de la razón ilustrada.