Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

Un Estado en crisis

Chapuceramente, Sánchez ya domina el poder legislativo y el judicial se le resiste

Antonio Elorza

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Puestos a buscar una calificación para la entrevista de Pedro Sánchez por Pepa Bueno, esta sería la de patética. El presidente estaba allí como en ... el pasado, con la pretensión de transmitir ante todo seguridad, con el guion bien aprendido, más la seguridad que da torear a toro pasado, respondiendo a preguntas en lo esencial ya conocidas. Y si algún punto se escapaba, al referirse levemente la periodista a la marginación de Sánchez en el escenario internacional, sabía salirse por la tangente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  5. 5 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  6. 6

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Karel van Gils: «Un buen jugador va donde va la pelota y en IMEC creemos que estará en Málaga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Estado en crisis

Un Estado en crisis