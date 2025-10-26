Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por ahora

Esperando al Gobierno

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El tiempo pasa y todo indica que nos encontramos ante una especie de intermedio. No hay presupuestos, pero se ponen parches y pactos momentáneos para ... que el 'Gobierno progresista' pueda continuar. En este instante, cuando Junts intenta insinuar que no quiere seguir, que sus siete votos pueden cerrar la espita, sale de nuevo Sánchez. Tras Gaza y el cambio de hora, vuelve con Franco y anuncia una reunión con el canciller alemán para negociar la oficialidad del catalán en la UE. Paso a paso, cada invento da unos días más de plazo a un gobierno atenazado por su dañado papel internacional y las crecientes imputaciones, procesamientos, algún encarcelamiento y sospechas generalizadas de aquí y de allá. Pedro Sánchez quiere llegar a final de legislatura y hasta también probar suerte de nuevo en esas fechas de mediados del 27. Su gran vocación de presidente de Gobierno con sede en Moncloa es una evidencia empírica, aunque -según parece- nada encomiable. Entre tanto, en este juego de cartas, los comodines no paran de surcar los días y las horas de manera abusiva y sorprendente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Esperando al Gobierno