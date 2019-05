La España desequilibrada

En estas vísperas electorales, acaba de publicarse la contabilidad regional elaborada por el INE, cuya serie histórica acredita un inquietante fracaso de la política del Estado español. Un primer elemento que suscita preocupación es el fuerte desequilibrio entre regiones ricas y pobres. En el 2019, las CC AA que sobrepasan el promedio de renta per capita son Madrid, con el 135,1%; País Vasco, con 131,8%; Navarra, con 123%; Cataluña, con 119%; Aragón, con 110,8%; La Rioja, con 103,8% y Baleares, con 103,5%. Es decir, el nordeste de España y la comunidad capitalina. Las más pobres son Extremadura, con sólo el 70,3%; Andalucía, con el 74%; Castilla-La Mancha, con el 79,9%; Canarias, con el 81,3%; Murcia, con el 81,7%; Comunidad Valenciana, con el 87,6%; Asturias, con el 89,3%; Galicia, con el 90,1%; Cantabria, con el 92,1% y Castilla y León, con el 94,4%. La oscilación entre Madrid y Extremadura es de 64,8 puntos y aquella casi duplica a esta en renta por persona.

Si miramos los datos homólogos del 2000, veremos que en líneas generales no hemos avanzado en igualdad. Se ha producido una mejora en Extremadura, así como en Galicia y en Castilla y León (del 90,6 al 94,4). Andalucía se mantiene estancada... y en cambio Canarias y Comunidad Valenciana han bajado sensiblemente. También han bajado porcentajes discretos Murcia y Cantabria, así como alguna de las 'ricas': Baleares ha descendido desde el 125,7% al 103,5%, lo que revela el mayor fracaso de todos en ese periodo.

No estamos en tiempos de planificación económica, obviamente, pero la ordenación del territorio, que da lugar a una planificación meramente indicativa, pude ser muy útil para afrontar desde las instituciones centrales el reequilibrio de este país. No hay recetas milagrosas, pero no es fácil de entender que las regiones más deprimidas no hayan puesto en marcha programas de formación, de I+D+i, de atracción de inversiones, de exportación, de concentración empresarial para conseguir tamaños adecuados, etc. Las CC AA gozan de igualdad de oportunidades , por lo que en esta carrera por el desarrollo no cabe alegar fatalismo ni azar: cada cual se labra su destino.