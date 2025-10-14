Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Esferas de influencia versus esferas de seguridad

DIEGO NÚÑEZ. CATEDRÁTICO JUBILADO DE FILOSOFÍA

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Jeffrey D. Sachs acaba de publicar un ensayo muy interesante sobre lo que él llama «esferas de seguridad» (Spheres of Security, Neutrality Studies, 2025). Sachs ... es profesor en la Universidad de Columbia, y ha sido director del Instituto de la Tierra de dicha Universidad entre 2002 y 2016. Ha ejercido como asesor especial de las Naciones Unidas en relación con los Objetivos del Milenio. En varias ocasiones, ha sido incluido por Time Magazin como una de las personas más influyentes del mundo. En la primavera de este año, dio en el Parlamento europeo una conferencia sobre la situación política internacional, que fue muy comentada. Hace unos días, se filtró que Macron le reconoció en una conversación telefónica que el origen del conflicto ucraniano estaba en la expansión de la OTAN. Precisamente, en la citada conferencia, a la que pude asistir, Sachs se quejó de que los dirigentes europeos dicen en privado una cosa, y en público, otra.

