UNA ESCULTURA DE PICASSO EN VEZ DEL ASTORIA Horizontes cercanos Málaga tiene que aprovechar la nueva oportunidad que le brinda Pablo Picasso.-La ilusión del genio de ubicar en el Puerto una gran obra escultórica propia podría 'trasladarse' a una nueva y espectacular plaza de la Merced.-'El Picasso', monumental escultura del genio malagueño ubicada en Daley Square, se ha convertido en el gran icono de Chicago. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 8 septiembre 2019, 09:44

Lo mejor que tiene la hemeroteca de un periódico es que guarda en sus entrañas lo que se ha escrito en las páginas del mismo, lo que permite recordar cosas dichas en el tiempo pasado cuando cualquiera lo desee. En estos mismos 'Horizontes' llevamos años reivindicando que Málaga apueste por una gran escultura de Picasso que sirviera como referencia mundial de la ciudad que le vio nacer. Cualquier ciudad puede tener una estatua de Picasso, es cuestión de voluntad y dinero, pero ninguna puede decir que es obra de quien nació en esa misma tierra. Aquí, el 28 de mayo de 2017 refrescamos el deseo de Picasso de que el Puerto de Málaga contara con una monumental escultura suya, ilusión que fue revelada por dos de los más insignes catedráticos expertos en la obra y vida del genial artista, el británico John Golding, fallecido hace unos años desgraciadamente, y el malagueño Eugenio Carmona Mato, que como buen hijo de la tierra es perseguido por medio mundo para que comisarie exposiciones del genio, mientras que en estos lares son raramente aprovechadas sus excepcionales capacidades, aunque a la hora de opinar se haga caso del primer 'majara' que pase por una esquina... Bueno, que no es el tema que hoy aquí nos trae. Hoy vamos a dar la lata con Picasso, algo que es habitual en este periódico que tuvo, por cierto, clara influencia en el retorno del genio a su tierra. Vámonos a 1994, cuando la Tate Gallery de Londres (en aquellos tiempos, aparte de no existir redes sociales ni teléfonos móviles, ni se había pensado en Tate Modern), cuando tuvimos la enorme fortuna de conocer y labrar una profunda amistad con John Golding, catedrático de la Universidad de Londres, y en aquel año comisario de la exposición 'Picasso, escultor/pintor', una de las más visitadas en la historia del Reino Unido. Su perfecto castellano (su esposa era mejicana), al hablar con Golding de los deseos de Picasso no podía haber problemas de interpretación. Lo que Golding nos transmitió y quedó reflejado en SUR (fuente para los que ahora se cuelgan las medallas) fue lo siguiente (tras consultar a la familia del artista):

1.-Picasso expresó a su familia en vida (años después lo escribiría la propia Christine Ruiz Picasso) su deseo de que Málaga, su ciudad natal, contase con un museo único con su obra. El único expresamente deseado en una localización expresa por el artista (el de París fue para y por pagos fiscales y Barcelona acción directa de su secretario Sabartés).

2.-La ilusión de Picasso de que una gran escultura suya recibiera/despidiera a los viajeros en barco en el puerto de Málaga recordando lo que para él fue uno de los peores momentos de su vida, cuando embarcó con el resto de la familia para abandonar Málaga camino de La Coruña por motivos económicos ya que su padre necesitaba mayores ingresos y en Galicia se los ofrecían. Christine Ruiz-Picasso, igualmente, como gran heredera de los deseos de su suegro, también lo manifestó en su momento como posible objetivo.

3.-El gratísimo recuerdo que Picasso tenía de la plaza de la Merced, recordando sus 'corridas taurinas' con sus amigos, sus sombras chinescas al caer la tarde y la tremenda influencia que la vista desde su casa de la plaza, que inspiró la exposición Picasso y sus ventanas (su querencia por pintar escenas vistas desde o con una ventana o un cierro de por medio) en el Bucerius de Hamburgo en 2016.

4.-El gran amor de Picasso por las esculturas. Golding escribió en el libro 'Picasso vuelve a casa' editado por Vocento en Andalucía con motivo de la inauguración del Museo Picasso Málaga en 2003: «Pablo Picasso consideraba sus esculturas como sus compañeros, presentes en su vida diaria, parte de su familia. En muchas ocasiones, el artista posó para los fotógrafos con sus esculturas, quedando patente lo que sentía por sus obras. Sin embargo, en las ocasiones en las que posó con sus pinturas, no suele mostrar sentimiento ninguno. Después de la Liberación de París en 1944, aquellos que acudían a visitarle en Rue des Grands-Augustins eran recibidos en una enorme sala repleta de toda clase de objetos; dentro de aquel desorden se podía ver algunas obras de bronce del genial artista y cuadros de otros artistas de la época, pero ninguno del propio Picasso. En cuanto se lo pudo permitir, se guardó para si mismo muchos de sus obras más significativos, aunque se ha comprobado que no tuvo ningún reparo a la hora de vender tales obras. Sin embargo, sus esculturas eran diferentes: más personales e individualistas, y en las pocas ocasiones en las que accedió separarse de una de ellas era con bastante reticencia por su parte».

El profesor malagueño Eugenio Carmona también ha incidido en el tema de Picasso escultor en numerosas ocasiones ha podido, y además ha profundizado en la gran relación que tuvo con el también escultor español Julio González, de cuya unión artística salieron espectaculares esculturas, súper modernas, pero a la vez ligadas al neolítico Mediterráneo, algunas de las cuales podrían ser las más apropiadas para ubicarlas en un entorno urbano, primero porque admiten una tremenda monumentalidad, que es lo que se buscaría, y segundo porque el viento no sería problema.

Dicho esto, desde estos 'Horizontes', reiteradamente, se ha abogado que Málaga cumpla los deseos de Picasso en el Puerto, pero... también en el solar del Astoria/Victoria cuando se supo que el Ayuntamiento iba a derruir unos edificios que jamás se deberían haber autorizado. «Sería una maravillosa ocasión. Málaga contaría con una gran referencia de Picasso, a nivel internacional, lo mismo que la tiene Chicago con su escultura gigante, pero con el acicate de que es la tierra natal del pintor». Este deseo fue puesto en valor por el profesor malagueño José Manuel Garzón Rubio, quien fuera catedrático de Filología Hispana y crítico de arte de la Culver Military Academies (EE UU). Garzón refería con gran tristeza que era una verdadera pena que Málaga no contara con una gran escultura de Picasso, al estilo de Chicago, conocida popularmente como 'El Picasso', de 15 metros de alto y 163 toneladas de peso, una grandiosa obra que parece representar en abstracto el rostro de una mujer, algo que Picasso nunca quiso descifrar (aunque otras versiones), ya que la inauguración de esta monumental creación del malagueño se realizó el 5 de agosto de 1967, en vida del genio, quien como siempre dejó muestras de su gran peculiaridad, porque cuando las autoridades de Chicago le solicitaron que estuviera en el acto, dijo que no, pero a cambio les prometió un «extenso mensaje escrito». La carta que remitió y cuyo texto fue leído en el acto, decía lo siguiente: «Mis saludos cordiales». Pues eso, con un saludo muy cordial y el deseo de que nuestras autoridades no desaprovechen la enésima oportunidad que nos brinda Picasso en beneficio de Málaga como referente mundial, nos vamos con el deseo de que todos sean felices, con la seguridad de que Málaga lo sería aún más con una espléndida Plaza de la Merced abierta y enorme con el monumento homenaje a Torrijos y la gran escultura de PabloPicasso.