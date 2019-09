Querida escuela: ha llegado septiembre. Ya sabes lo que eso significa: volverás a ser espacio de enseñanza para la vida. De sobra sabes que la escuela sin la familia no es nada; y viceversa: la familia sin la escuela difícilmente alcanzará cota de excelencia. Querida escuela, el reencuentro es inminente y no puedo dejar de pensar en ti. Sé lo mucho que significas para nuestra sociedad. Abrirás tus puertas para dejar pasar como cada año, como cada curso. Acogerás en tu regazo a la infancia para impulsar hacia un nuevo curso repleto de aventuras, juegos y vivencias únicas. Tú siempre estás ahí a pesar del tiempo, intereses y condiciones; a pesar de gentes, sociedades o economías; a pesar de vaivenes, avances o iluminados. A pesar de todo tú persistes y resistes aquí en España y en cualquier parte del mundo; eres única. Tu férrea permanencia se nutre de la necesidad humana de conocimiento y por eso te conviertes, le pese a quien le pese, en lugar privilegiado donde se cultiva saber vital, se forjan personalidades y transmite vida. ¿Sabes lo que pienso? Que es necesario que en la escuela haya una auténtica pasión por la verdad; uniendo la audacia y la paciencia se educará a nuestra infancia por caminos seguros porque la cuestión de la verdad no está alejada de la realidad cotidiana, sino que es una pregunta crucial de la que depende radicalmente el descubrimiento del sentido del mundo y la vida. De hecho, la simplicidad y complejidad de las relaciones humanas que se dan en tu seno se crean desde el intercambio de emociones y necesidades vitales que buscan, muchas veces a tientas, la verdad.

Querida escuela: pequeños y grandes; inteligentes y torpes; guapos y feos; perezosos y motivados todos hemos pasado por ti o van a encontrarse en ti. Tú y solo tú, combinas sinfonía de saberes y necesidades cada curso escolar y provocas cambios desde lo más profundo y simple a lo más complejo y holístico. Creas tu magia a través de quien se entregó a darte vida. Por todo esto te doy las gracias, querida escuela. Y deseo que recibas desde esta tribuna privilegiada un gran abrazo de esos que sabemos atraviesan el alma. PD. Sé que hay maestros y maestras que llevarán su mochila y muchas ganas de verte, de esos que tienen un hondísimo respeto por sus discípulos; docentes de la verdad.