No hay nada escrito en las estrellas Por ahora A Sánchez no le importaría pactar, pero el asunto no le quita el sueño, en su entorno dicen que Pedro no tiene nada que perder. Pero el futuro nunca es como se cuenta que será; a estas alturas todos deberían saberlo JOAQUÍN RAMÍREZ Domingo, 8 septiembre 2019, 09:50

El sistema bipartidista imperfecto precedente y su momentánea desaparición nos trajo hasta aquí con todos los defectos de una empresa humana. La actualidad, con la irrupción de otras fuerzas y otras energías, no parece mejor que el pasado a pesar de la propaganda. Desde las elecciones de diciembre de 2015 no hemos tenido esa paz parlamentaria que permite períodos sostenidos de gobernanza. Hubo de nuevo comicios en junio del '16, moción de censura en junio de 2018 y de nuevo elecciones en abril de 2019. Para colmo, el horizonte dibuja cada vez con mayor claridad nuevas generales el próximo 10 de noviembre. Con ello habremos coronado todo un quinquenio de inestabilidad. Lo peor es que, con aquello que pueda suponerse, adivinarse o aventurarse, no está nada claro que este otoño se pueda producir una situación que supere toda esta fase de interinidad política. ¿Habrá en noviembre un resultado electoral suficiente para volver a tener legislaturas de cuatro años aunque sean mal contados?

De momento, los días se hacen huéspedes inactivos de un gobierno en funciones que ni toma medidas, ni quizá pueda tomarlas en demasía. Tampoco es que el español medio tenga prisa porque llegue la anunciada agenda tributaria de aumento generalizado para sufragar tanto gasto público, como el que figura proyectado en las 370 medidas que Sánchez pasea por España estos días. El paro aumenta, las alegrías económicas son menos y la incertidumbre va a más. Con todo, en el sitio gubernamental y en el Partido Socialista se presume de la conveniencia de ir de nuevo a las urnas porque esperan aumentar los apoyos y los escaños.

Si no se habla mucho de la por algunos proyectada coalición 'España Suma', Sánchez estará lo suficientemente tranquilo para dejar pasar el tiempo hasta el 23 de septiembre y que el Rey vuelva a convocar. Otra cosa, otear algunos nubarrones de repentina fortaleza de sus adversarios, haría que las pegas a Podemos se suavizasen de pronto y que se trabajase por el acuerdo. Ahora bien, el futuro nunca es como se cuenta que será, nunca en elecciones pasa lo que se espera que pase, nunca; a estas alturas todos deberían saberlo.

Los equipos negociadores andan por ahí y se habla mucho de ellos. Hasta ahora, salvo esas ofertas de que Podemos rija la Agencia Tributaria, RTVE, o responsabilidades en materia energética, poco se avanza. No parece que a la opinión pública le tranquilicen mucho estos anuncios, curiosamente han causado más revuelo que aquella vicepresidencia y tres ministerios rechazados en julio, antes del silencio, por los de Iglesias. El gobierno de coalición está descartado, aunque los morados insisten. A Sánchez no le importaría pactar, pero el asunto no le quita el sueño, en su entorno dicen -no sin cierta altanería- que Pedro no tiene nada que perder. Sólo quince días nos separan de que la legislatura vea cercenada su continuidad. «Si Podemos acepta mis condiciones y ofertas, ambos partidos iniciaremos la senda de recuperación de la mutua confianza y constituiremos un gobierno progresista. De lo contrario, el PSOE volverá a ganar con más fuerza y más diputados. Así lograremos un gobierno... Progresista».

Total, el Partido Socialista ya tiene hasta editado su programa y cuenta para una investidura futura, también tras el 10 de noviembre, con un PNV que apuesta por la izquierda para seguir siendo la encarnación de la derecha más rancia y tradicional que dio a luz el carlismo. También suma el diputado del regionalismo cántabro del charlatán de Revilla y la teoría del mal menor de Rufián, que vale el voto favorable del independentismo y el Bildu de Otegi. Todo está servido, eso dice Redondo, «aunque perdiéramos el Senado...».

Pero el resto de contendientes también juega. El voto dividido del centro-derecha y la derecha a tres, PP, Ciudadanos y Vox, es la pieza fundamental de la pretendida, asegurada y dada por resuelta nueva victoria de Sánchez. Si el 23 de septiembre finaliza convocando elecciones, volverán los viernes sociales, volverán las medidas localizadas para «salvar a España de Vox», se hablará de nuevo del trifachito y -están muy convencidos de ello- lograrán el menor entendimiento posible de los que pueden amargarle el éxito acariciado. Todo es como parece, no lo duden, pero a las elecciones las carga el destino.