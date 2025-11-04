Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Escándalos que dañan la democracia

La incompetencia de Mazón en la crisis de la dana, incapaz de estar a la altura en su dimisión, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, en el banquillo sin renunciar al cargo, desprestigian los poderes públicos

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La escalada de escándalos en la vida política e institucional española marcó ayer dos hitos que no deberían dejar de causar estupor en la opinión ... pública, por muy repetidos y notorios que sean los casos que agitan el debate. La negligencia de Carlos Mazón, incluso en el día de su renuncia, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, que ha arrastrado la toga hasta el banquillo de los acusados, constituyen dos lamentables realidades que, con independencia del desenlace que puedan tener en los tribunales, dañan el prestigio de los poderes públicos y socavan el interés general.

