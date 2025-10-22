Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Es voluntad, no dinero

La desidia ante pequeños gestos que ayudan a la gente duele más que la falta de inversiones

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:01

Comenta

A veces, muchas, no es cuestión de dinero, sino de voluntad. De querer, con gestos sencillos y humildes, mejorar la vida de la gente normal. ... Dicen que el hambre agudiza el ingenio, y se ve que en el Gobierno andan bien alimentados, porque de chispa, la justa y necesaria. Con la cantidad de diputados que hay en Málaga por cuenta de los partidos en el Gobierno, ya me extraña que a ninguno se le haya ocurrido acercarse a escuchar a los usuarios del Cercanías...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Es voluntad, no dinero