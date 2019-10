Errejón light

Los sondeos demoscópicos atribuyen al partido improvisado por Íñigo Errejón (Más País) un 4,6% y ocho escaños en las dieciséis circunscripciones (incluida Barcelona) en las que ha anunciado que va presentar candidaturas. Claro que esas encuestas se cocinaron antes del tsunami antidemocrático que está colocando a Cataluña y el conjunto de España en el disparadero. Esa sirena de alarma ya está zumbando en el cuerpo electoral y se ha convertido en el problema político central de la campaña para el 10 de noviembre. Ante este desafío, Íñigo Errejón carece de un discurso propio, así que puede ser víctima de la polarización que va a producirse entre las fuerzas que proponen una aplicación urgente de los resortes legales con suspensión de la autonomía incluida y los que generalizan la salida del laberinto con «una solución política y dialogada». El desembarco del cofundador de Podemos en la política nacional para competir con su antiguo partido y su excolega Pablo Iglesias se argumentó como una opción para dar una salida al voto de izquierda descontento con Sánchez y con Iglesias. Pero con un compromiso bastante evidente de conducir esos votos a ayudar al PSOE a permanecer en el gobierno. La coyuntura política desde entonces ha dado un giro sustancial. Porque ya no se trata de superar 'el bloqueo', como argumentaba Sánchez, sino hacer frente a un enorme desafío lleno de hostilidad que pretende separar por las bravas a Cataluña de España. Es decir, un escenario 'heavy' con un candidato 'soft'. No hay más que escuchar el brusco hostigamiento que Pablo Iglesias ha rescatado del pasado con relación a los socialistas. Vuelve el discurso de la cal viva, del GAL, de los indultos a Barrionuevo, Vera, Armada, para diferenciarse y competir con Sánchez en el voto de la izquierda más 'cafetera'. En ese terreno, Íñigo no sabe moverse. Sin el calor de madre de Manuela Carmena ni un equipo reconocible ni una trayectoria política que presentar al electorado, será un milagro si consigue hacerse un hueco en las urnas el próximo 10-N. En un terreno electoral embarrado hasta las cejas por el fanatismo de los secesionistas y sediciosos en Cataluña Errejón ofrece una pócima electoral ligth, zero zero, bio. En una entrevista publicada este verano en un periódico francés, Errejón, que era tratado como un vanguardista de la nueva política y el politólogo de moda en España, decía textualmente que era partidario de «un populismo democrático que conjugue progreso social y aspiraciones conservadoras»; que la izquierda desunida gana más que unida y que el tema medioambiental puede ser la nueva religión que dé «trascendencia» a esa nueva sociedad ahora solo preocupada por el dinero. La 'empanada' programático-política de Errejón incluye unas gotas de 'kitchnerismo', otras de bolivarianismo, un proyecto ecologista antioligárquico de la mano de la oligarquía verde. Eso sí, con el viejo y superado pensamiento de comunista blando formulado por el superado Antonio Gramsci. ¿Y sobre Cataluña? Dice que la sentencia del Tribunal Supremo no resuelve el problema. Ya.