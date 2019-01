Enero Mala cosa para todos sería que aquí se pensara en resarcirse de nada ANTONIO SOLER Jueves, 17 enero 2019, 00:07

Enero avanza callado y cruel como un nuevo mes de difuntos. A la sombra de los fuegos artificiales, cuando el resplandor deja paso a la noche, la dueña de la guadaña trabaja a destajo por los asilos, se lleva niños, arrastra hombres, colecciona amuletos. Editores, políticos, periodistas, amigos, desconocidos, gente que era gente y ahora es tumulto de huesos, oraciones calladas, esquelas. Nombres y ritos repetidos. Alguien sale a manifestarse contra unas medidas políticas restrictivas, contra la vuelta del pasado, luego toma un autobús para volver a su casa y ese regreso nunca se cumple. La vida, la herida, queda abierta, rota.

Eduardo Martín Toval se perdió en ese camino igual que los niños de los cuentos perdían el rastro de su casa y una sombra negra los introducía en la oscuridad del bosque, de un dédalo del que ya no se vuelve. Por ese laberinto se han perdido estos días Claudio López Lamadrid, editor; Juan Cueto, periodista, sombras de sombras. Con Martín Toval, Málaga perdió la ocasión de tener otro alcalde de altura. Él y su mano derecha, Magdy Martínez Soliman, prometían una ciudad en progreso, la continuación natural de Pedro Aparicio. Pero lo natural a veces es contra natura. Aparicio prolongó su propia sombra una vuelta más de lo preciso y sus sucesores, Eduardo, Magdy, sufrieron el desafecto, el cansancio de un pueblo en busca de nuevas formas de expresión política. Más inmediatas, de voz más altisonante y menos reposo.

Astuto y fajador, con ironía y espacio más que de sobra para encajar reveses, Martín Toval seguía en la vena política. Así ha dado su último paso cuando enero media y Andalucía es un eco de voces confundidas. Los suyos abandonan el poder con desgana. Alfombras levantadas, cajones abiertos. Cajas fuertes en las que tal vez solo haya eso, el hierro de la propia caja fuerte y un asomo de moho. Bombo y platillo. Los hijos de la reconquista lucen ahora corbata verde sobre una pechera blanca, ellos que no creen en autonomías ni en otro nacionalismo que no sea el rojigualdo. Españoles por encima de España. Clamor de la gente morada, de las mujeres que temen ser desposeídas de sus derechos. Viene el lobo, el lobo ha llegado, alerta Teresa Rodríguez desde el torreón de las Cinco Llagas. Pero el lobo sigue tricotando su piel de cordero, cree en Andalucía, esta tierra de la que han surgido sus doce apóstoles. «Creo en América», decía aún con la pantalla en negro el enterrador que le pedía a Marlon Brando, al Padrino, venganza para su hijo. Desquite, resarcimiento. Mala cosa para todos sería que aquí se pensara en resarcirse de nada, que quienes hoy, ayer, prometían la gloria desde la tribuna de oradores se enredasen en las marañas del pasado. Que tuvieran la tentación de cumplir el impulso sangriento del lobo, ese temor que anuncian desde las almenas de la izquierda. No. Ya cumplen los lobos verdaderos, la jauría callada, con ese destino de cementerios y bosques por donde se extravía la vida.