Energía oscura

Una de las noticias más leídas ayer fue que una niña con retraso madurativo, Inés, había tenido que abandonar un campamento porque los padres de sus compañeras de habitación no la querían allí. Temían quizá que a sus hijas se les pegara algo bueno, que la convivencia con Inés las hiciera mejores, y esto no entraba en sus planes, pues habitualmente los padres quieren que sus hijos sean como ellos. Pero pongamos la noticia en su contexto: los muchos clics que se han hecho para leerla no se deben a que a los lectores les regocije ni a que se solidaricen con los padres mezquinos y con la empresa que se negó a cambiar de habitación a la pequeña. Esto ha sido un escándalo. Y la niña había pasado ya felizmente por dos campamentos en los años anteriores. Hay otros mundos pero están en este (lo dijo Paul Eluard), y la niña Inés, que se llama como alguna heroína triste de algún viejo romance, se topó este año en Aldeaduero, por cosas de la estadística, con un mundo triste, oscuro, moralmente pobre. Hay en nuestra sociedad una cultura de la estrechez y el egoísmo, de individuos, familias, grupos que tienen como meta conseguir como sea para ellos todas esas cosas que es preciso tener y consumir para alcanzar lo que se llama «un buen nivel de vida». Nada importan otras cosas ni importan 'los otros', y si molestan se les quita de la vista -de en medio-. A Inés la rechazaron quienes la incluyeron en alguna categoría de la 'otredad'. Más 'otros' son todavía quienes nos quedan lejos por su origen y su cultura. Cuando nos alcanzan imágenes demasiado conmovedoras, como la foto del padre y su hija de dos años ahogados en el Río Bravo, se puede intentar arreglar la realidad diciendo que es mentira: alguien lo ha hecho en un grupo de Facebook de la policía de fronteras norteamericana, donde los mensajes van del insulto a la negación, del mismo modo que Salvini niega el drama de los migrantes africanos que huyen de la imposibilidad de vivir y se convierten en náufragos del Mediterráneo. Una de cada tres personas que intentan cruzar ese mar muere, pero convenientemente lejos de nuestra vista.

Los centros de detención de migrantes de Texas son campos de concentración destructivos en el país de la libertad, y en Canadá, a Michael de Adder lo han despedido por una viñeta sarcástica que expresa la brutalidad de la actitud y la política de Trump con los inmigrantes. Somos capaces de lo bueno y lo malo, y ahí están las senadoras americanas Ocasio-Cortez y Nanette D. Barragan, y la capitana Racket, europea y alemana, luchando por quienes necesitan ayuda. Pero hay algo en la cultura occidental que está potenciando la estupidez moral, el egoísmo estúpido frente al egoísmo inteligente que entiende que la raza humana es una y que uno es su destino. Es la misma energía oscura que alimenta el nacionalismo supremacista, la división y la guerra.