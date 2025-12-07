Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Enemigos íntimos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

España y Marruecos comparten una complicada frontera marítima, varios kilómetros terrestres intercalados y una historia común que marca una tradición de enfrentamientos que el pragmatismo ... geopolítico y económico no consiguen superar. El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista, todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes. Pero no hace falta retrotraerse a los tiempos de Boabdil para comprobar que las dificultades se repiten de manera poco menos que ininterrumpidas. En los tiempos recién pasados, fueron la independencia, el protectorado y la miniguerra de Sidi Ifni motivos que explican las discrepancias y reivindicaciones hace medio siglo en el territorio del Sahara Occidental, cuya soberanía seguía manteniendo España. El paso del tiempo cambió algo las expectativas de las relaciones cada vez más condicionadas para los intereses mutuos. Más de mil empresas españolas se hallan instaladas en territorio marroquí, donde crean mano de obra y riqueza, mientras la mayor parte de las exportaciones marroquíes a Europa se hacen a través de territorio español a pesar de tratarse de una competencia para las exportaciones propias.

diariosur Enemigos íntimos