José Ibarrola

La encrucijada europea

La Unión Europea se mueve en este momento crucial entre una reglamentación buenista y una dolorosa incapacidad para enfrentar los retos que se le presentan

NICOLÁS REDONDO TERREROS

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Popper, ya mayor, en una maravillosa conferencia dictada en Barcelona compara los cambios que produjeron el 'milagro de Atenas' en el siglo V antes de ... Cristo y la invención de la imprenta por Gutemberg a finales del XV. La eclosión ateniense germina con la venta de dos libros en un mercado libre, la Iliada y la Odisea de Homero. La democracia, la venta libre y privada de los libros y el contraste con las culturas orientales crearon el marco adecuado para una explosión de la poesía, del teatro, la filosofía, la escultura, las matemáticas y la geometría de las que más de 2.500 años después seguimos siendo deudores directos. En cuanto a la historia, nos informamos desde Heródoto. Sabemos de la traición y la mentira en la política conociendo a Alcibíades; de las virtudes modélicas con Pericles; con el teatro trágico de Sófocles, Antígona -por encima de las interpretaciones poéticas-, vemos el triunfo de la ciudad sobre la familia, de la ley sobre las creencias. Todavía hoy leemos la tensión de las grandes potencias con Tucídides.

