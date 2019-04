Unas elecciones muy raras El mitin de Vox fue el más concurrido de la campaña electoral en Málaga. :: ñito salas JAVIER RECIO Domingo, 28 abril 2019, 00:31

Muy raras. Hay algo distinto en el ambiente en estas elecciones generales. Para empezar porque la campaña oficial ha durado menos de una semana, ya que la Semana Santa ha mantenido encerrados a los políticos, que han tenido la buena idea de no sufrir un vía crucis compitiendo con las procesiones. Bien hecho, más que nada porque la gente no les iba a hacer caso. Pero no deja de causar extrañeza que al comienzo de una campaña prácticamente no se vea a ningún político intentando convencer al electorado.

También resulta raro que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, tenga por primera vez el apellido de su director, Tezanos, hombre vinculado al PSOE. Esto no es una buena noticia, porque hay una extraña sombra de sospecha sobre los resultados que arroja. Una desconfianza alimentada por el ridículo que protagonizó en las pasadas elecciones andaluzas, cuando auguraba un paseo militar para el PSOE de Susana Díaz y no dio una a derechas. Sobre todo a extrema derecha. Raro. Tampoco es normal que a final de campaña todavía hubiera un 40% de indecisos, por lo que es prácticamente imposible tener claro qué es lo que va a pasar realmente este domingo. Ese nivel de gente que no sabe la papeleta que finalmente va a depositar en la urna no se ha dado nunca. También ha sido muy raro que se hayan celebrado dos debates consecutivos, con apenas 24 horas de diferencia, en el que el segundo parecía la repetición de los gags más importantes, ya que la política se ha convertido en una especie de 'Sálvame' en el que lo importante es llamar la atención de la audiencia diciendo lo que haga falta, sea cierto o no, para desprestigiar al adversario.

No es nuevo eso de prometer y lanzar mentiras, más que nada porque las palabras se las lleva el viento y al final nadie se acuerda de lo prometido. Pero en esta ocasión se ha cruzado una línea de una manera incomprensible. Resulta extraño que los candidatos muestren por escrito estadísticas que son falsas, como le ocurrió a Pablo Casado mostrando el comportamiento del empleo desde que está en el Gobierno Pedro Sánchez. O la gran mentira que protagonizó el presidente del Gobierno enseñando como oficial un documento que no era de la Junta de Andalucía en relación a la violencia de género, que extrañamente también se ha convertido en uno de los grandes asuntos para sacar rédito electoral. Es increíble que no se hayan enterado que nadie se traga ya lo que enseñan ante las cámaras. Que se analiza y se autentifica todo. Pedro Sánchez ya debería de estar escarmentado después de lo de su tesis.

También resulta raro que la profesión periodística sea caladero para ocupar listas electorales. El periodista y el político, como regla general, guardan la misma relación que el agua y el aceite. Por supuesto que cualquier ciudadano está en su derecho en dar el salto a la política. Aunque es más raro aún e incluso más llamativo que periodistas que no se han pasado al otro bando (político) actúen como auténticos 'hooligans', como si fueran militantes de un partido político, pidiendo incluso el voto o sabiendo lo que van a decir antes de escucharlos o leerlos. Raro. Como también lo es el mercado de fichajes que se ha producido hasta última hora con Ciudadanos en plan madridista como club comprador haciéndose con los servicios de Ángel Garrido, el hasta ahora presidente pepero de la Comunidad de Madrid. Es como si Susana Díaz se pasara a otro partido mosqueada porque Sánchez la hubiera mandado a las listas del PSOE para las elecciones europeas. Todo es muy extraño.

Como no es normal que el partido que más gente lleva a sus mítines es Vox, que no tiene ni un solo diputado aún en el Parlamento. Y con gente que no tiene un cargo público, como ocurre en los actos de los partidos tradicionales, donde una gran parte de los asistentes son personas que ocupan un puesto en las administraciones y tienen que acudir para que no les muevan la silla y no señalarse ante sus respectivos jefes. Este hecho, el tirón de los mítines de Vox, también está enrareciendo el ambiente, porque la sombra del resultado andaluz también planea sobre las generales de hoy, pese a que los sondeos no contemplen esta posibilidad. Raro. Lo único que no es extraño es que usted sigue teniendo la última palabra con su voto. No hay nada escrito ni resuelto. No se deje guiar por más que por sus ideas. Que nada ni nadie le impida hacer lo que le venga en gana. Votar a fulanito o a menganito. O quedarse en su casa, que tampoco sería raro...