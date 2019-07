Efecto Zelenski

Escuchando el debate de investidura una se pregunta en qué acabará esta pelea de gallos de a ver quien cacarea más alto. Tras el primer día del debate, no hay ningún síntoma de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la elección de Pedro Sánchez como presidente, único candidato con posibilidades reales. La intervención de Pablo Iglesias dejó claro que las relaciones de este con el presidente en funciones atraviesan esa fase de las parejas en que uno le dice al otro «démosnos un tiempo». Cuando algo así ocurre todos los amigos de la 'panda' saben que la relación está rota y será difícil o imposible recomponerla. Pero es que además en este caso no hay tiempo. El tiempo se acaba este jueves o se va a septiembre, y en septiembre, a nuevas elecciones. Iglesias recriminaba a Sánchez qué demonios hacía tirándole los tejos a Casado y Rivera cuando se supone que preparaban su matrimonio. «Nos une la promesa de la izquierda», le había dicho el candidato a Iglesias. No era una declaración de amor convincente, estoy con Iglesias.

La investidura pinta mal. Si se fuera a elecciones a ninguno de sus gallos de pelea les debería extrañar que los ciudadanos votasen a cualquier Zelenski que surgiera. Lo preocupante del presidente ucraniano no es tanto que su oficio sea el de actor. Zelenski es como Beppo Grillo, otro cómico convertido en líder carismático de la noche a la mañana con la fuerza del populismo nacido por el descrédito de los políticos de carrera.

En España aún no hay ningún Zelenski en el cartel político, pero todo se andará. Lo preocupante del nuevo líder ucraniano es que ha ganado por mayoría absoluta unas elecciones con un partido formado en un pispás, con todo el mundo que quisiera apuntarse, sin más programa, sin más ideología que la de acabar con la inoperancia de los antecesores. La ucranización de la política española está a la vuelta de la esquina.

Es una tontería pensar que para la política no hace falta experiencia y fondo ideológico. Ahí está Ciudadanos gobernando en Andalucía con el PP, una coalición que funciona sobre todo por la experiencia y el conocimiento de la política de Juan Marín, que lleva en esto mucho tiempo. El bagaje de Marín no ha impedido la sangría de dimisiones de cargos de su partido en el Gobierno de la Junta. Los últimos han sido los viceconsejeros de Empleo e Igualdad. Todos los dimitidos venían de la sociedad civil, gente 'pura' de la contaminación partidaria, un marchamo del que le gusta presumir a Cs. También a Podemos le gustaba. Casi todas las dimisiones de la legislatura andaluza han sido de diputados de Podemos y de miembros del Gobierno de Cs. Qué deprimente que la conclusión sea más vale lo malo conocido o el efecto Zelenski.