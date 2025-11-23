Educación financiera y emprendimiento

Asistimos en la actualidad a un apreciable incremento de las iniciativas públicas y privadas encaminadas a fomentar la cultura financiera entre los empresarios. Se trata ... de una corriente específica que viene a sumarse a la de promoción de dicha cultura respecto a la población, en general, y los jóvenes, en particular. No cabe sino congratularse de este tipo de actuaciones. En el año 2005, se puso en marcha el proyecto de educación financiera Edufinet y, en 2011, dentro de éste, un programa específico dirigido a emprendedores y empresarios. El octavo congreso de educación financiera de Edufinet, celebrado recientemente, con el apoyo de Fundación Unicaja, Unicaja Banco y Funcas, se ha centrado en el emprendimiento.

Las empresas desempeñan un papel crucial en la generación de empleo y de renta, así como en la dinámica del crecimiento económico. Como se ha puesto de relieve con el Premio Nobel de Economía de 2025, la productividad es el factor clave para el crecimiento. Para que una economía crezca y aumente el nivel de vida de la sociedad hace falta que avance la productividad, para lo que es preciso que en la economía haya capacidad de innovar. La contribución de las empresas es imprescindible en este proceso, a partir de su papel como organizadoras de los recursos humanos y medios materiales, con objeto de intervenir, asumiendo riesgos, en la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades sociales.

Puede esgrimirse una batería de argumentos que avalan la necesidad de la cultura financiera para el emprendimiento. Un proyecto empresarial, además de ser viable técnica y económicamente, tiene que serlo también desde un punto de vista financiero. La educación financiera puede concebirse como una herramienta que permite abordar mejor el posible emprendimiento y su desenvolvimiento posterior.

La importancia de las habilidades financieras ha sido reconocida en los Principios de Alto Nivel sobre Financiación de las Pequeñas y Medianas Empresas del G20 y la OCDE: «Para posibilitar que las pymes desarrollen un enfoque estratégico a largo plazo de las finanzas y mejoren las perspectivas de negocio, las políticas públicas deben abanderar una alfabetización financiera mejorada de las pymes...».

Descendiendo al terreno empírico, son numerosos los estudios realizados, en el panorama internacional, que han contrastado los efectos de la educación financiera en una serie de apartados: propensión a emprender, viabilidad financiera de un proyecto empresarial, consolidación, entendimiento y gestión de riesgos, comportamiento financiero, y resultados empresariales. Del conjunto de la evidencia empírica acumulada sobre los efectos de la educación financiera en relación con el emprendimiento se desprende que son globalmente positivos en los mencionados apartados.

El programa de educación financiera para emprendedores de Edufinet se basa en un enfoque metodológico que parte de realzar como referencia central la toma de decisiones financieras desde el punto de vista empresarial. Antes que nada, hay que abordar, por su trascendencia, el análisis de la viabilidad económica y financiera de un proyecto de empresa, en un entorno económico determinado.

Otros aspectos básicos son: la elección de la forma jurídica, las fases y los procesos que conforman la actividad empresarial, el sistema financiero como oferente de los productos y servicios, y la consideración de los distintos productos financieros. Todo ello apoyado en un soporte transversal: marco jurídico, fiscalidad y cálculos financieros, que deben complementarse con el conocimiento y la interpretación de los indicadores económico-financieros, así como con el marco de relaciones entre las empresas y las entidades bancarias y otros agentes financieros. Además de lo concerniente a la presupuestación, el registro de operaciones y la contabilidad.

Como ilustra Jacob Soll, autor de la obra 'La rendición de cuentas', el dominio de la técnica contable de la partida doble, y su utilización en los ámbitos de las empresas y de los gobiernos, han tenido un papel crucial en la evolución económica y social de los distintos países a lo largo de la historia. No podemos sino suscribir la tesis de Soll, en el sentido de que «si queremos un capitalismo sostenible, un buen sitio para empezar sería hacer que la contabilidad de la doble entrada y las finanzas básicas fuesen parte del currículum en la enseñanza secundaria, como lo fueron en la Florencia renacentista...».

La formación financiera es un elemento esencial en la vida de las personas, y su importancia se acrecienta para el ejercicio de la función de empresario, que es una figura clave para el progreso de la sociedad.