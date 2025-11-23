Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Educación financiera y emprendimiento

JOSÉ M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Asistimos en la actualidad a un apreciable incremento de las iniciativas públicas y privadas encaminadas a fomentar la cultura financiera entre los empresarios. Se trata ... de una corriente específica que viene a sumarse a la de promoción de dicha cultura respecto a la población, en general, y los jóvenes, en particular. No cabe sino congratularse de este tipo de actuaciones. En el año 2005, se puso en marcha el proyecto de educación financiera Edufinet y, en 2011, dentro de éste, un programa específico dirigido a emprendedores y empresarios. El octavo congreso de educación financiera de Edufinet, celebrado recientemente, con el apoyo de Fundación Unicaja, Unicaja Banco y Funcas, se ha centrado en el emprendimiento.

