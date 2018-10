UN EDIFICIO, DOS HISTORIAS Las partes ofrecen versiones tan contrapuestas sobre la operación del bloque de Urbanismo que no cabe suponer que hay distintas interpretaciones, sino simples mentiras HÉCTOR BARBOTTA Viernes, 26 octubre 2018, 00:06

Se dice que la verdad suele ser la primera víctima de la guerra y en Marbella hace tiempo que la política está mostrando su cara más belicosa. El último escenario de esta confrontación, donde la verdad parece ser objeto de desprecio, está siendo en estos días la operación impulsada por el Ayuntamiento para la adquisición del edificio situado en la antigua sede de Correos donde funciona la Delegación Municipal de Urbanismo.

El inmueble, construido durante la época del GIL de manera irregular por una sociedad perteneciente al constructor Bonifacio Solís; el actual alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el empresario prófugo del 'caso Malaya' Juan Hoffmann, ya estuvo en el centro del debate político en la campaña para las elecciones municipales de 2011, cuando García Urbano dio el salto a la política. Según parece, volverá a estarlo ahora.

El inmueble fue legalizado en 2012 tras acogerse al sistema de compensaciones previsto en el PGOU de 2010. La sociedad entregó como compensación tres de las siete plantas del inmueble, en las que se instaló la Delegación de Urbanismo. Ahora se ha sabido que el Ayuntamiento va a adquirir el resto del edificio ante la necesidad de contar con más espacio para dependencias públicas. A partir de ahí comienzan las versiones enfrentadas.

Para el PSOE, cuya versión ha sido asumida sin matices por Podemos, se trata de una operación impulsada por los propietarios, a quienes se quiere favorecer con la compra de un inmueble ilegal «que no quieren ni los bancos». El gobierno municipal asegura que se trata de un proceso de expropiación impulsado por el propio Ayuntamiento ante la necesidad de conseguir espacio. Es más, aseguran que fue el propio Bernal durante su época de alcalde quien inició las negociaciones. El concejal socialista negó ayer estas afirmaciones y dijo que rechazó en tres ocasiones a adquirir el edificio.

Sin embargo, el alcalde de Estepona aseguró ayer a este periódico que cuando Bernal estaba al frente del Ayuntamiento mostró su interés en comprar el inmueble y además de tratar el asunto en tres reuniones diferentes llegó a enviarle una delegación para avanzar en la operación. Según García Urbano existía un interés concurrente. «Ellos querían comprar y nosotros queríamos vender», aseguró tras acusar a Bernal de mentir descaradamente.

Más allá de las diferentes versiones sobre un mismo hecho, sí hay cuestiones incontrovertibles sobre las que no caben lagunas de memoria. El PSOE afirmaba el miércoles en un comunicado que se trata de un edificio irregular que tiene anulada la licencia de ocupación. No es cierto. El inmueble completó el proceso de regularización mientras estuvo en vigor el PGOU de 2010 y por lo tanto cuenta con las correspondientes licencias. No se entendería de otra manera que allí funcione la Delegación de Urbanismo. No solamente ahora, sino también cuando el propio Bernal era alcalde.