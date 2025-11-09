¿Hasta cuándo durará la agonía del sanchismo?

Javier Recio Málaga Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los caminos del sanchismo son inescrutables, por eso se desconoce hasta cuándo estará el presidente en La Moncloa. En cualquier país con una mínima decencia ... democrática ya se habrían convocado elecciones anticipadas al constatarse que se ha perdido la mayoría en el Parlamento. Junts consumó esta semana su amenaza y presentó una enmienda a la totalidad a las leyes que están registradas en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno para su aprobación. No iban de farol, ya lo han puesto negro sobre blanco, pese a que los miembros del Gobierno han puesto sordina y restan importancia a la decisión de los independentistas catalanes. Junts siente el aliento en el cogote de Alianza Catalana y saben que su matrimonio de conveniencia con Pedro Sánchez los está llevando al abismo electoral. Se les acabó el amor al no poder usarlo en forma de amnistía total de Puigdemont, que ve con rabia como la promesa matrimonial de poder volver en libertad a España no se ha consumado. Y eso es causa de nulidad. Con este panorama cabe preguntarse para qué se quiere un Gobierno que no puede gobernar, que no puede sacar ni una sola ley en lo que queda de legislatura, pues no parece muy lógico que Feijóo le lance ahora un salvavidas a su mayor enemigo. A Sánchez sólo le queda esperar el momento oportuno para convocar elecciones y de momento no parece que esa oportunidad se presente pronto si nos fiamos de las numerosas encuestas que dan una victoria holgada a los dos partidos de derecha. Sólo Tezanos le augura un gran triunfo al PSOE, aunque parece que ni Pedro Sánchez se lo cree. El presidente se ha quedado sin blanca y está como esos 'inquiokupas' que dejan de pagar el alquiler y lo fían todo a que pase el tiempo antes de que se produzca el lanzamiento de su hogar, en este caso presidencial. Va a tener mucho tiempo libre para seguir haciendo vídeos para las redes sociales en un intento baldío de atraer a los votantes más jóvenes, que han abandono al bipartisimo en favor mayoritariamente de Vox y de los partidos de la extrema izquierda. Lo cierto es que va a vivir un verdadero calvario, pues a falta de medidas que llevarse al Congreso sólo se va a hablar de la profusa actividad judicial que hay generada en torno al PSOE y a su propia familia. No tiene mucho recorrido ya la conocida como 'ley Begoña', que persigue acabar con la presencia de acusaciones particulares que la han llevado al juzgado, sino más bien el 'caso Begoña', que se mantiene vivo en el mismo. Es de agradecer la postura de Junts sobre este particular, porque la propuesta elevada por Bolaños era una auténtica cacicada al querer dar la dirección de los instructores a los fiscales («¿De quién depende la Fiscalía, eh?», decía el marido de Begoña) y no a los jueces, que se han convertido según muchos socialistas en los verdaderos verdugos del sanchismo al no amilanarse ante el rodillo del sanchismo. Y lo peor para los socialistas puede estar por llegar, pues a medida que avance el tiempo se irán produciendo con casi total seguridad los procesamientos y aperturas de juicio oral para los íntimos colaboradores de antaño de Padro Sánchez, como son José Luis Ábalos y Santos Cerdán con sus consiguientes peticiones de condena. A ello hay que unir Koldo García, ese hombre que hacía y desahacía en la sede el PSOE con dinero en efectivo y la presunta financiación ilegal del partido. El problema es que esta agonía del sanchismo se puede convertir en la agonía del país, pues no hay que olvidar que faltan por llegar casi 100.000 millones de euros de fondos europeos que sólo se ingresarán en las arcas estatales a cambio de que se produzcan una serie de cambios legislativos y para eso hace falta una mayoría en el Congreso que ahora ya no tiene Sánchez. Y es que no es tan fácil como presumía el presidente del Ejecutivo gobernar sin el apoyo del Parlamento...

