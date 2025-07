Dormirse en los laureles

Málaga vive un momento de esplendor. Es la ciudad de moda, escaparate internacional de cultura, innovación y estilo de vida mediterráneo. Pero precisamente por eso ... debe extremar la vigilancia. El éxito, si no se gestiona con visión y firmeza, puede volverse efímero. En los últimos meses se han encendido señales de alerta que no conviene ignorar. Málaga ha llegado muy alto, pero no hay cima sin riesgo de caída.

La reciente decisión del Gobierno central de no designar a Málaga como sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad ha caído como un jarro de agua fría. Durante años, la ciudad ha cultivado un ecosistema tecnológico que la posicionaba como favorita. Sin embargo, el nombramiento no ha llegado. ¿Falta de peso político? ¿Qué es lo que ha pasado? Las razones pueden ser múltiples, pero el resultado es uno: se ha perdido una oportunidad estratégica. Tampoco el Mundial de Fútbol 2030, con partidos previstos en La Rosaleda, parece garantizar réditos reales a Málaga, todo lo contrario. El proyecto se está utilizando como arma política y genera más incertidumbres que certezas, tapando el verdadero problema del Málaga CF: la Administración Judicial, ante la que todos callan, que tiene al club secuestrado. Además, el ritmo de inversión hotelera, tras años de liderazgo nacional, se ha ralentizado notablemente en 2025. Otro frente preocupante es la masificación turística. Las cifras baten récords, pero no todo crecimiento es sostenible. El turismo, si no se gestiona con equilibrio, erosiona el espacio vital de los residentes, dispara los precios y debilita el tejido vecinal. En paralelo, los pisos turísticos siguen multiplicándose sin una regulación definitiva, convirtiendo barrios históricos en escaparates vacíos... Málaga ha demostrado talento, constancia y capacidad de transformación. Su renacimiento no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo conjunto entre instituciones, tejido empresarial y sociedad civil. Pero el peligro ahora es la complacencia. Creer que lo conseguido es irreversible, y no lo es. Se necesita una estrategia clara que combine innovación, sostenibilidad, vivienda asequible, cultura de calidad y planificación urbana con mirada larga. Málaga no puede vivir de titulares ni dejar que otros decidan su destino. El momento de exigir, de defender lo propio y de corregir derivas es ahora. Dormirse en los laureles es el camino más rápido hacia el olvido. Y Málaga no ha llegado tan lejos para permitírselo, ni mucho menos...