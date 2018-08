No fue un Domingo más La rotonda Lo peor de la edad es contar las pérdidas, sobre todo si no te despides de ese ser querido como se merece JOSÉ MIGUEL AGUILAR Viernes, 10 agosto 2018, 07:44

Un hombre de mi pueblo, maestro de los que educan y enseñan a los niños, dice que la vida es un suspiro, y yo añado que hay vivirla a sorbos, porque, como el agua, se evapora rápidamente. Igual que todas las semanas no son iguales, tampoco los domingos son idénticos para aquellos que tenemos la fortuna de trabajar en lo que más nos gusta. Ni Domingo Pérez era un Domingo cualquiera. Era muy especial. Me enteré de su fallecimiento por un amigo en común y la noticia me sobresaltó: me quedé estupefacto, mirada al frente perdida y memoria en ebullición en busca de los recuerdos que compartimos durante unos cuantos viajes. Decir que era un gran periodista se queda como adjetivo vacuo porque 'Nano', como le conocían sus amigos, era muy particular, como tuve el orgullo y el placer de descubrir durante 18 días en Indianápolis en un Mundial de baloncesto inolvidable para la selección española, la que entrenaba Javier Imbroda, esa que le ganó en su casa a Estados Unidos. Por la diferencia horaria con respecto a España se diría: «Mientras vosotros dormíais, nosotros soñábamos».

Fue conocer la noticia del adiós de Domingo Pérez, de un infarto el pasado sábado, el día de su cumpleaños, y cerrar la página que estaba editando para ponerme a teclear la sentida pérdida de un amigo al que hacía mucho tiempo que no veía. Lo peor de la edad es tener que contar las pérdidas. Sobre todo cuando no te despides de ese ser querido como se merece. Me dio mucha pena conocer el óbito. Él era mayor que yo, pero para mí era un niño grande pese a su apariencia de fortachón, se comportaba con afabilidad, tenía una gracia innata para contar las cosas, una forma única de narrar los acontecimientos, un trato exquisito con el interlocutor, una imagen alejada de la estrella que era. Porque Nano vio nacer la carrera deportiva de Rafa Nadal y el prematuro éxito de los Gasol. Ahí es nada. De hecho, el tenista manacorí se despidió de él a través de Twitter y le recordó con el cariño que solo se expresa desde el agradecimiento más sincero.

Las anécdotas que esboza el recuerdo inmediato del viaje que realizamos juntos a Estados Unidos, él para 'ABC' y el que escribe para SUR y los periódicos de Vocento, son numerosas. Un día se plantó en mi habitación del hotel y espetó con hilaridad: «Aguilar, estoy preocupado, escribes tanto que cuando llegue me van a echar a mí del periódico...». No era para tanto. Así era él, directo y campechano, chistoso en las distancias cortas y serio en lo profesional. Otra vez, tras volver de almozar del mismo sitio al que acudíamos casi a diario en Indianápolis, me soltó: «Mañana no venimos, la dueña se está enamorando de mí... ¿Te das cuenta de que siempre me cobra la mitad que a ti?». No era cierto, era su forma de expresar las miradas de esa mujer agradecida por las veces que acudíamos a su local. Jamás comí tantas hamburguesas como en esas tres semanas, pero nunca disfruté de mi trabajo como esos días que compartí con Nano... no era un Domingo más.