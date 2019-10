Dolores Vázquez y la Justicia

Así, entre el bullicio de la eterna precampaña electoral, el desalojo de Franco y las tensas vísperas de la sentencia del Supremo al procés, ha pasado casi sin pena ni gloria la renuncia de Dolores Vázquez a una indemnización por el año y medio que pasó en prisión y por el escarnio público al que fue sometida. La Justicia española considera que ya fue suficientemente satisfecha su deuda. No se contempla que el cambio promovido por el Tribunal Constitucional, según el cual es posible indemnizar en determinados casos a las víctimas de errores judiciales aunque hubiera existido un delito cometido por otra persona, afecte a Dolores Vázquez.

Tasar económicamente una vida debe de ser una cuestión bastante compleja y muy difícil de cuadrar. Pero, al margen de ese cálculo completamente abstracto, en el caso de Vázquez existe además una cuestión moral, un resarcimiento que en ningún momento se ha cumplido. El de restituir su imagen por medio de una petición de perdón y el reconocimiento explícito de su error por parte de quienes la condenaron por unos indicios más o menos vagos y a veces incluso contradictorios, y de quienes alentaron que se produjera un juicio paralelo y una lapidación moral. Videntes, testigos confusos, psicólogos más amigos del esoterismo que de la ciencia y unos cuantos medios de comunicación dedicados a hacer caja convirtieron el jurado popular en un mero portavoz del juicio paralelo. Y quienes, sorprendidos por lo que cada día presenciaban en la audiencia, discrepaban de la atmósfera condenatoria -Antonio Roche o Garriga Vela- se convertían en unos irresponsables y medio cómplices de Dolores por el mero hecho de defender la presunción de inocencia.

Si a eso se suma la defensa que hizo Pedro Apalategui y su equipo, inteligente y honesta pero alejada del populismo y la sensiblería, el resultado de aquel juicio parecía cantado. No para los expertos, que eran conscientes de la precariedad y la endeblez de las pruebas de la acusación, pero sí para unos ciudadanos que desde su llegada a los bancos del jurado estaban ya completamente predeterminados por el clima que desde las cadenas de televisión o desde el propio Gobierno -recuérdense las vergonzosas palabras del entonces ministro de Interior, Angel Acebes- se había creado en contra de una persona inocente. Solo un error de forma en la sentencia -presumiblemente intencionado por parte de un juez consciente del atropello que se vivió día a día en su sala- y el posterior asesinato de Sonia Carabantes y la siniestra coincidencia del ADN encontrado en una colilla de Royal Crown, sacaron a la acusada de la cárcel. Salir de la cárcel, sin embargo, no significó exactamente recuperar la plena libertad. Habían puesto grilletes a su existencia, habían destruido su vida laboral y había gente que impunemente se empeñaba en mantenerla en su condición de culpable fabricando pruebas falsas o conexiones rocambolescas con Tony King, el asesino de Carabantes y de Rocío Wanninkhof. Una pesadilla, una persecución y un linchamiento moral que, según nos dice nuestra Justicia, no son dignos de recibir la menor excusa.