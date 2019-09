Dolor y esperanza

Ayerdomingo la liturgia cristiana católica celebraba la fiesta de la Virgen de los Dolores. Una devoción que contempla los dolores de la madre de Cristo y que fue ampliamente difundida por los Servitas, orden fundada en el siglo XIII por siete varones florentinos. Esta fiesta religiosa cristiana fue fijada para el 15 de septiembre, a principios del siglo XIX en tiempos de Pío VII, en recuerdo de los sufrimientos del Papa durante su cautividad napoleónica.

Aunque pueda parecer paradójico la fiesta de la Virgen de los Dolores está íntimamente unida a la virtud de la esperanza. Sin esperanza no hay superación del dolor o, en su defecto, no se redimensiona cómo puede llegar a vivirse el sufrimiento; máxime si tenemos en cuenta que el ser humano tiene capacidad de trascender. Con motivo del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y las dificultades para el desplazamiento al no haber combustible en la isla, algo que no es baladí porque quienes viven alejados de los núcleos urbanos no tienen acceso a la alimentación, quienes viven en la isla dicen: «siempre nos quedará la sonrisa.»

Esta sonrisa es fruto de la esperanza en un mañana mejor y del disfrutar de los pequeños detalles que la vida ofrece. Precisamente por eso urge rescatar y cuidar la virtud teologal de la esperanza para sobrevivir en esta jungla en la que han erigido los primeros años del siglo XXI. Hay demasiado dolor que impide vivir con cierto alivio la vida. En este sentido, una de las claves de superación se encuentra en una esperanza que trascienda las formas establecidas y genere progreso y cambio en medio de la pena y el sufrimiento que embarran la vida de millares de personas. Y no solo por la gota fría.

La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas, las verdaderas antorchas para nuestra vida, son las personas que han sabido vivir los momentos difíciles trascendiendo el puñado de horas y sentimientos que afligen el alma. Ellas, como la madre de Cristo, son luces de esperanza. Por cierto, esperanza es palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. ¡Qué necesario y urgente es cuidar estas virtudes teologales a la hora del dolor!