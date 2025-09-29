Los dividendos de la educación

En esta sociedad mercantilista en la que vivimos, cada vez cuesta más intercambiar puntos de vista sobre valores o sobre principios éticos o morales. Pudiera ... parecer que todo ha quedado reducido a la rentabilidad económica, a los beneficios productivos, o a los dividendos financieros. Pero es con esa misma fuerza y con esa misma visión economicista con la que deberían centrar su atención las instituciones públicas, privadas y la sociedad en general, para abordar una cuestión tan fundamental como la educación. «El hombre es la única criatura que ha de ser educada», escribía el filósofo prusiano Immanuel Kant en su tratado 'Sobre la Pedagogía'. Una educación con mayúsculas. Más allá de la formación académica, de los principios de relación social o del cumplimiento de las normas de convivencia.

La educación como uno de los pilares fundamentales en la vida de las personas, como un elemento imprescindible en el crecimiento personal y colectivo y, evidentemente, una educación que nos conduzca a la igualdad, la equidad y por encima de cualquier otra consideración, a la humanidad.

Fueron los pensadores grecolatinos los primeros que apostaron por la educación como eje fundamental para la comprensión de la naturaleza de las personas, mediante el razonamiento crítico y sobre todo mediante el diálogo, sobreponiendo la fortaleza de la palabra a la sinrazón de la fuerza. Una educación que debe proporcionarnos a todos y cada uno de nosotros las herramientas para construir, en primer lugar, nuestro pensamiento y nuestro criterio, como base fundamental de un desarrollo integral. Y a la par, una educación que nos permita analizar y comprender la sociedad en la que vivimos, los cambios que la convivencia conlleva, ya sea en los diferentes tipos de familias, en la amalgama de vecinos que configuran nuestros barrios o en los nuevos modelos en los que se desarrollan nuestras ciudades. E incluso, una educación que nos permita reflexionar sobre los valores éticos, morales, religiosos o políticos que deben formar parte del marco de referencia de nuestra sociedad ya que nadie es mejor que la sociedad en la que vive.

Las posiciones dogmáticas de muchos grupos sociales en materia de educación religiosa, sexual o política son el camino a ninguna parte

Pero sin olvidar la educación también como herramienta de cohesión, que prepare e impulse a los ciudadanos a una activa participación social, vecinal, laboral o cultural para el enriquecimiento mutuo.

Una educación que fluya veraz por los medios de comunicación y por las redes sociales, como elemento de difusión de la información y el conocimiento. Que enfatice las experiencias cotidianas y el aprendizaje activo, como fórmula de adaptación a un mundo cambiante, donde las personas sean el principio de los valores educacionales.

Y, sobre todo, una educación que promueva el pensamiento crítico constructivo, que nos permita desde las diferentes perspectivas filosóficas, ideológicas, sociológicas o políticas compartir valores y principios comunes a todos: los pisoteados derechos humanos. Estoy seguro de que una educación así entendida, generará importantes dividendos a la sociedad, tangibles e intangibles.

Es obvio que una actitud de diálogo permanente reduciría notablemente los problemas de violencia que estrangulan la convivencia. Como también es evidente que dicho diálogo reduciría el rechazo de los grupos de ciudadanos a los que consideramos diferentes, inferiores, y carentes de los derechos de los que nosotros disfrutamos.

Estoy convencido de que la educación en valores nos permitirá mejorar socialmente, aprovechando las fortalezas que los grupos más preparados, y también los más desfavorecidos, pueden aportar al conjunto social. La falta de reconocimiento que en demasiadas ocasiones aplicamos a los migrantes; a las personas sin formación académica o con una formación obtenida en terceros países; o a la cultura de las personas que pertenecen a las etnias minoritarias, no son sino un empobrecimiento de nosotros mismos.

Las posiciones dogmáticas que muchos grupos sociales están adoptando en materia de educación religiosa, sexual o política son el camino a ninguna parte. La negación que muchos padres hacen de la pluralidad educativa que trasciende la formación académica es un pilar demasiado débil en el que nuestros niños y adolescentes deberían formarse.

Desde Cruz Roja trabajamos con las instituciones educativas, así como con nuestros voluntarios y usuarios, por impulsar una educación para el desarrollo, con el objetivo de sensibilizar a las personas, especialmente a la infancia y la juventud, en la construcción de la paz, en la no violencia de género, en la mejora de la convivencia, en la interculturalidad, en la educación en valores de igualdad, participación y derechos humanos. En definitiva, en una educación que dé a los ciudadanos una perspectiva de aceptación de la diversidad y de una pluralidad de contextos, como valores enriquecedores para todos.

Somos muchos los que pensamos que un modelo social alejado de tensiones y violencia es posible, si tenemos la educación como bandera.

Una educación que, en definitiva, nos reafirme como seres humanos que viajamos en un mismo barco, con un mismo rumbo. Que nos haga empatizar con el sufrimiento ajeno, y que nos impida mirar hacia otro lado cuando el dolor se presenta ante nuestros ojos.

Por todo ello, quizás sea oportuno recordar los versos de Luis García Montero:

No existe la distancia

que pueda separarnos de una herida.

Todo viene conmigo

porque yo soy la única frontera.