A Pablo Casado, sus barones, o lo que queda de ellos, lo quieren llevar al diván después de haber colocado dicho mueble un poco más en el centro del suelo patrio. Lo llevarían a una clínica de reposo, pero no da tiempo. Dentro de tres semanas hay elecciones y el hombre lo que necesita es un electroshock, una pastilla, un fulminante que lo centre más allá de esas inverosímiles declaraciones de última hora. El electorado no es tonto de baba y no acepta que el domingo se sea amiguito de Vox y el lunes por la tarde Vox se convierta en el hombre del saco (lleno de votos). Tampoco parece muy de recibo que ahora, a modo de rabieta o excusa, la culpa de la desastrosa campaña del PP sea de Mariano Rajoy. Poco importa que el control remoto de Casado lo haya llevado Aznar y sea reconocida la inquina que este siente hacia el andarín Rajoy. Las cosas necesitan una pausa, una mínima digestión, tanto para alejarse de Vox (lo mejor habría sido no acercarse tanto) como para señalar al registrador de la propiedad Rajoy (de cuyo equipo formaba parte muy importante el ahora contrito Casado). Fuera de ese mínimo sosiego lo que queda es desquiciamiento, el preludio de la camisa de fuerza.

No se sabe si el 26 de mayo acabarán por colocársela al dirigente popular. Sus compañeros intentan evitarlo, por la cuenta que les trae. Feijóo, Margallo, García Albiol y Moreno Bonilla tratan de hacer de enfermeros de urgencias y sosegar al impaciente paciente. En el caso del líder andaluz, ex devoto de Soraya Saénz de Santamaría, la defensa ha pasado por un rifirrafe parlamentario con Susana Díaz. Uno y otra se han afeado la conducta a cuenta de sus señoritos de Madrid. Ese parecía el tono. Después de anunciar que pedirá a Pedro Sánchez cuatro mil millones de euros como financiación adicional, Moreno Bonilla le recordaba a Susana Díaz que su jefe había sacado en Andalucía medio millón de votos más que ella. Bonilla confesó que la noche electoral se había imaginado a la ex presidenta con los dedos cruzados «porque sabía que el éxito de Sánchez era proporcional a su inestabilidad». Acierto pleno de Moreno Bonilla. Un acierto del que solo cabe dudar si la en otro tiempo Susanísima cruzaba los dedos o le rezaba a la Esperanza de Triana. Sabe que sus compañeros del norte de Despeñaperros la están esperando. Tal vez no en un callejón oscuro, pero sí en un congreso. Como defensa momentánea, Díaz le sacó a Bonilla el descalabro de su partido. Tercero en Andalucía. Una debacle de la que el presidente de la Junta trata de sacar un hilo de esperanza diciendo que el partido debe tomarse las elecciones municipales como «una segunda oportunidad». Veremos si a Casado le funciona el calmante o si su ideología sigue el rumbo de las veletas. A él, como a Díaz, lo están esperando muchos de los suyos a la vuelta de la esquina. Le pueden aplicar la receta Hernández Mancha. Grajeas de efecto fulminante.