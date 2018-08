DISTINTIVOS DE CALIDAD

Las cosas son según el prisma con el que se mire. Difícilmente nos pondremos de acuerdo en calificar algo ya que cada uno verá lo que le interese según sus necesidades. Para ello están las empresas auditoras, imparciales, ecuánimes, expertas..., que se dedican a recorrer lugares para verificar si se cumplen las reglas del juego, analizando, puntuando y calificando según sea el fin perseguido para, finalmente, entregar el distintivo merecido si así procede.

Quien va a ser valorado tiembla solo de pensarlo y hace un esfuerzo sobrehumano para ofrecer lo mejor de sí tratando de cautivar al inspector. En algunos casos la visita es anónima y en otros avisan para mayor gloria del que va a ser observado. Como se imaginan el resultado puede ser muy diferente según se proceda de una manera o de otra.

Tener un distintivo reconocido internacionalmente es lo que todos quieren tener en la era de la competitividad total y global. Te pone en la lista de las mejores agencias y da confianza al interesado, o eso dicen. En nuestro caso, nos da esperanzas tras ver las orejas al lobo con un mes de julio flojito, con la mirada de reojo puesta en esos otros lugares que, tras pasarlo muy mal por trágicas acciones terroristas y crisis políticas, han vuelto a ser destino prioritario para un mercado que había vuelto a visitarnos y ha decidido abandonarnos. Diagnosticar el por qué debe ser una prioridad -dejarnos llevar por la autoconfianza en el ya volverán sería un suicidio anunciado- y planificar acciones de modernización y alternancia debería estar en la mesa de consenso de nuestros dirigentes y representantes del sector.

Como decía al principio, sobre gustos no hay nada escrito, y a mí me llama la atención las playas que han obtenido la Q en nuestro municipio. Me da a mí que sólo se evalúan las playas urbanas -precisamente lo peorcito que tenemos desde que se retiraron los espigones- y los identificadores que se puntúan más parecen de piscinas colectivas que de playas. Ojo, que también son necesarias, ya que las playas naturales suelen tener hándicaps que son más fáciles de controlar con la intervención del hombre como son las playas del centro, con sus continuos aportes de arena incluidos. Todo tiene sus pros y sus contras, pero lo importante es que haya donde elegir y todos respeten el entorno que hayan elegido.

Paralelamente a la algarabía y al ocio estival, los que compaginamos el trabajo con las vacaciones en los colegios, precisamos de otros servicios que nos cubran necesidades básicas pero no por ello menos importantes. En esta ocasión me refiero a la atención de nuestros chavales. Dónde dejarlos cuando salimos a producir. Me alegra poder decir que hay bastante oferta (si bien no siempre apta para todos los bolsillos). Una de ellas es la que realiza el Club Natación Marbella en el Albergue África (ahora desafortunadamente llamado Inturjoven). Excelente ambiente con monitores entregados y bien preparados en un entorno con aires de años 70 que bien precisaría de una reforma para modernizarlo y aspirar a alguno de los pomposos distintivos que tanto gustan.

Terminando con las nominaciones, hay una que va tomando fuerza y que no puedo dejar de apoyar: La iniciativa de Marbella Activa y La Carta Malacitana por hacer que el espeto sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Esta distinción si es de las que deja huella ya que es para toda la vida, reconociendo una tradición gastronómica que todos reconocemos como nuestra y que tanto aplaude al visitante. Una cocina exquisita al alcance de todos los bolsillos, sin florituras ni adornos: las cañas, las sardinas, unas brasas y un espetero que se preste. ¡Casi na!