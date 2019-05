Se empieza buscando seguidores con tu cuerpo serrano y se acaba alquilando el útero. Y porque no está permitido vender un riñón o parte del hígado. La sociedad capitalista tiene estas oportunidades. Ciento diez menores de 13 años subieron vídeos sexuales a redes sociales para ganar seguidores. Una de las policías que culminó la operación dice que el 99% de los padres no tenía ni idea. Sorpresa. Me quedo como de pequeña con el anuncio de Trident: nueve de cada diez dentistas recomiendan un chicle sin azúcar. Y siempre pensaba qué pasaba con ese otro dentista. ¿Los recomendaba con azúcar? ¿Prohibía comer chicle? ¿No contestó? Nunca lo supe. A ver, y ese 1% de padres, ¿lo sabía y consentía? Lo normal, lo ancestral, es que los padres no sepan lo que hacen los hijos. A veces es mejor. Otra noticia: controlar los deberes de los hijos mina su autonomía y calificaciones escolares. Como conduciendo, hay que mantener una distancia prudente.