Disonancia afectiva

El contraste entre lo que oyes y lo que sientes

VIOLETA NIEBLA

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Esta semana he aprendido un término nuevo que, sin embargo, me ha acompañado toda la vida: disonancia afectiva. Me arranqué a preguntarle a Google: ¿Por ... qué a veces cuando escucho música alegre me pongo profundamente triste? Y me respondió que podía ser por varias razones, de las cuales la que más me resonó fue esta: la música alegre puede amplificar una tristeza latente. Si estás en un estado emocional más frágil o introspectivo, la alegría ajena (aunque sea sonora) puede sentirse como una especie de desajuste o incluso como una imposición. Es lo que en psicología se llama disonancia afectiva: el contraste entre lo que oyes y lo que sientes genera incomodidad o melancolía.

