84 diputados sin techo

La política con ochenta y cuatro diputados es debilidad por descubrir. Es un querer y no poder, un brindis al sol, un vigor soñado, un futuro que siempre estará hipotecado. Es la 'Escuela de calor' de Radio Futura versión 2018, en la que Pedro Sánchez va por ahí sin prestar atención, y cae sobre él una maldición; en los escaños nacionalistas y morados , los diputados venden sus votos al sol. La oposición le advierte: no des un mal paso, no des un mal paso, esto es una escuela de valor.

El verano era esto, un viernes en donde arde la calle al sol de poniente y los grupos parlamentarios que ayudaron a Pedro Sánchez a derrocar a Rajoy lo abandonan. En un viernes negro para los socialistas, sus aliados han rechazado los objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero del Estado para la elaboración de los Presupuestos de 2018, lo conocido como el 'techo de gasto'. De los trescientos cincuenta diputados, desde ayer hay ochenta y cuatro que han comprobado que no tienen techo.

El ejecutivo socialista queda muy tocado con este varapalo a su política económica. Cuando accedió al poder, muchos entendieron que toda vez que derrotaron con los escaños escoba al gobierno de Rajoy, más pronto que tarde daría la voz a los españoles y convocaría unas elecciones generales para que reflejaran la nueva realidad sociológica y política española. Pero el poder tiene sus encantos, y hace creer al que lo ejerce que es más fuerte de lo que realmente es. Los socialistas rápidamente despejaron las dudas sobre una convocatoria de elecciones cercana y planificaron una acción de gobierno que les sirviera de campaña electoral. Sus apoyos parlamentarios están encantados con un gobierno débil, pero quieren obtener de él todos los réditos políticos que con un ejecutivo con mayor respaldo parlamentario no obtendrían. Y en ese parlamentarismo de contigo pero sin ti, del muero porque no muero, se encuentra un Pedro Sánchez anémico de escaños y sin posibilidad de sacar adelante ningún tipo de iniciativa política importante.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró ayer que no reconocen ninguna situación de debilidad en el Gobierno, y que mantienen su voluntad y vocación de agotar la legislatura hasta el 2020. A la política vasca se le está poniendo cara de Pedro Solbes cuando en enero del 2008 declaró: «No hay crisis y España está en la mejor de las situaciones posibles para afrontar la desaceleración». Sólo han pasado diez años, y nos suena demasiado esa canción.

Y con esta columna, acabo mi sexta temporada cantando: esa paloma sobrevuela el peligro, aprendió en una escuela de valor. Septiembre nos encontrará.