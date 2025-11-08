Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuera de foco

Dios está en todas partes

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Decía el otro día el obispo de Málaga, José Antonio Satué, que la función de 'Godspell' en el Teatro Soho le había gustado tanto que ... tenía «la tentación de decir que es herética, para que vaya todo el mundo». Lo comentó en su perfil de X nada más salir del estreno de la obra que dirige Antonio Banderas. Dejando a un lado el hecho novedoso de que un prelado bromee con naturalidad en una red social (¡bien!), lo cierto que ese hubiera sido un buen reclamo para el espectáculo hace unos años, ahora ya no hace falta. Lo religioso, en un sentido amplio de la palabra, se lleva. Por estética o por ética, la idea de la divinidad, lo espiritual y lo católico está, como Dios, en todas partes y se aparece últimamente en numerosas manifestaciones de la cultura popular. Lo de Rosalía vestida de monja en la portada de su disco, la profeta por excelencia de la música contemporánea, es la confirmación definitiva del fenómeno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  4. 4

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  5. 5

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  6. 6 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  7. 7

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  8. 8

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  9. 9 La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos
  10. 10 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dios está en todas partes