Dios está en todas partes

Decía el otro día el obispo de Málaga, José Antonio Satué, que la función de 'Godspell' en el Teatro Soho le había gustado tanto que ... tenía «la tentación de decir que es herética, para que vaya todo el mundo». Lo comentó en su perfil de X nada más salir del estreno de la obra que dirige Antonio Banderas. Dejando a un lado el hecho novedoso de que un prelado bromee con naturalidad en una red social (¡bien!), lo cierto que ese hubiera sido un buen reclamo para el espectáculo hace unos años, ahora ya no hace falta. Lo religioso, en un sentido amplio de la palabra, se lleva. Por estética o por ética, la idea de la divinidad, lo espiritual y lo católico está, como Dios, en todas partes y se aparece últimamente en numerosas manifestaciones de la cultura popular. Lo de Rosalía vestida de monja en la portada de su disco, la profeta por excelencia de la música contemporánea, es la confirmación definitiva del fenómeno.

Quizás haya sido simple casualidad o puede que se trate de un signo más de estos tiempos, pero en medio de este auge de la espiritualidad, Antonio Banderas repone el musical inspirado en el Evangelio de San Mateo, una sucesión de parábolas actualizadas con un lenguaje y una puesta en escena modernas, a ritmo de copla, rap y rock. En un mundo descreído, deshumanizado y curado de espanto, con el sonido de las bombas cayendo alrededor, un joven sensible se abre paso con su mensaje de amor al prójimo, respeto y perdón. Y todos le siguen. Y el teatro se llena.

Lo religioso siempre ha inspirado al mundo cultural en diferentes sentidos, pero lo llamativo es la coincidencia de los asuntos de fe justo en este momento en el teatro con Banderas, en el cine con 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y en la música con 'Lux' de Rosalía y ese 'Jesucrista superstar' de Rigoberta Bandini. Hay series, libros, cantantes, podcasts y hasta videojuegos de éxito de carácter espiritual. Puede que siempre hayan estado ahí, pero ahora son más visibles. Y lo más sorprendente: esta vuelta a lo religioso no está sustentada en la crítica, en la ironía o en la intención de subvertir, sino que nace de una fascinación de sus símbolos, su imaginario o su mensaje. Unos dicen que es porque necesitamos un asidero en medio del caos o porque la calma que transmite una iglesia o un convento se antoja un buen plan frente a la prisa que impone la vida moderna. De una u otra forma, son llamadas de atención que invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Y los artistas, una vez más, han sido los primeros en darse cuenta de que algo pasa en la calle.