Dios no llama

Las comparaciones son odiosas, pero en España medir a unos con otros resulta casi una obligación histórica, parte de una tradición centenaria que conviene conservar. Aquí los escritores no leen a otros colegas: los vigilan. Algo similar ocurre con los periodistas. Tampoco los políticos se salvan, aunque a menudo el tiempo dulcifique los recuerdos y siempre gane el pasado, por oscuro que fuese. Lo advirtió Ray Loriga: la memoria es el perro más estúpido porque le lanzas un palo y te devuelve cualquier cosa. Hay quienes comparan a Pedro Sánchez con Justin Trudeau, jóvenes y con el guapo subido, aunque la arrogancia del presidente español en funciones, uno de esos hombres que no hacen justicia a su autoestima, poco tenga que ver con el pusilánime primer ministro canadiense, capaz de echarse a llorar como un niño por haberse pintado de negro hace años en una fiesta. Parece que sólo los negros pueden pintarse de negros, pero a ellos no les hace falta. Ahora hasta disfrazarse resulta racista. Vaya por dios, aunque Dios no exista, como nos recuerda Michel Mayor, flamante Premio Nobel de Física. Los científicos siempre acaban estropeando la fiesta. La corrección política manda, aunque sea aburrida como un capítulo de 'Malaka', que tampoco deberíamos criticar porque es malaguita a tope, como la Semana Santa, que da por sentado que Dios existe aunque Mayor diga que no. Yo tampoco creo que exista, pero qué más da: la Semana Santa que no nos la toquen, pero que paren de desfilar cristos y vírgenes el resto del año, por dios.

Quien sí existe, aunque no sea malaguita, ni siquiera malagueña, es Carmen Lizárraga, la cabeza de lista de Más País, el partido de Errejón, que es algo así como la Rosa Díez de la izquierda. Es de Granada, que al menos está cerca. Peor hubiera sido que llegase de Teruel, que también existe, no como dios. Es tentador comparar a Lizárraga con Alberto Montero, a quien no le han ofrecido nada pese a que al principio aspiraba a todo. Hay pocas sensaciones peores que esperar una llamada que nunca llega, como le ocurre a los ateos con la llamada de la fe. Más País quería que todas sus números uno en Andalucía fueran mujeres, aunque su candidato a la Presidencia sea un hombre. Como si intentaran compensarlo. En este caso ser mujer ha supuesto una ventaja, pero decirlo tampoco es políticamente correcto. Ya era hora, por otra parte. El machismo viene de lejos, pero hay quienes se empeñan en negarlo. Ahí está Vox, tratando de encajonar la violencia de género en conceptos más globales como 'violencia intrafamiliar'. La diferencia es que no hay mil hombres asesinados por sus parejas desde 2003, como ocurre con las mujeres. El nombre es lo de menos, claro, pero las palabras son importantes, como avisó Alejandra Pizarnik: «Tienen filo / te cortarán la lengua». Nunca ganó el Nobel, pero lo hubiera merecido. Por derecho propio, no como otros.