EL DINOSAURIO Y CANAL SUR La sociedad andaluza despertó, o no, tras casi cuarenta años de lo mismo, pero la televisión pública andaluza siguió en un aburrimiento de abueletes de sobremesa, coplas mal cantadas y niños jartibles CRISTÖBAL VILLALOBOS Miércoles, 22 mayo 2019, 07:53

Cuando despertó, Juan y Medio todavía estaba allí. Como en el famoso microcuento de Augusto Monterroso, uno de los más breves de la historia, la sociedad andaluza despertó, o no, tras casi cuarenta años de lo mismo, pero la televisión pública andaluza siguió en un aburrimiento de abueletes de sobremesa, coplas mal cantadas y niños jartibles.

El gobierno del cambio ha dejado para más tarde el cambio en la cadena autonómica, aunque ya Moreno avisó hace unas semanas de que si no hay acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios será su gobierno el que tome las decisiones mediante decreto. Durante el día de hoy parte de los trabajadores de Canal Sur se manifestarán en Sevilla, temerosos de las posibles intenciones futuras del gobierno. Piden más medios, aunque son más numerosos que los trabajadores de Telecinco, y de casi cualquier otra televisión nacional. Unos mil quinientos.

Sus 140 millones de euros anuales parecen que no dan para una televisión digna y el pobre Juan y Medio sigue en su duermevela vespertino continuo. Nuestro Bill Murray particular en nuestro día de la marmota. Hace varias semanas se destripó la parrilla del canal, según presupuestos y modelos de producción: los programas con un coste mayor recaían en empresas privadas y, además, algunos de los más caros no se encontraban entre los más vistos. Por alguna razón, fuera de la lógica económica y de la rentabilidad social, siguen en antena todavía.

Si estos datos pueden resultar escandalosos para el contribuyente, que ve como los millones se escapan por ese agujero negro, las cifras reflejan una nueva esperanza para el pueblo andaluz. Canal Sur muestra sus peores datos de audiencia en sus treinta años de existencia, un 7,6 % en su principal cadena durante el pasado mes de abril, lo que nos demuestra que los andaluces están mejorando sus gustos televisivos. No todo está perdido.

Si el felipismo tuvo a las 'Mama Chicho' y a una Telecinco que importaba el modelo de televisión de Berlusconi como traslación del modelo político del pelotazo a la pequeña pantalla, el régimen socialista de los ERE tuvo en Canal Sur su propio modelo, que ha forjado hacia el resto de España una imagen, como diría Machado, de charanga y pandereta, de romerías y acentos exagerados gracias a la cual un andaluz sigue siendo el mismo tópico andante de siempre de Despeñaperros para arriba.

A Imbroda se le abren las carnes cuando cita las tasas de abandono escolar o de desempleo juvenil de Andalucía, pero seguimos desaprovechando nuestra televisión, que es un arma de instrucción masiva, un vehículo de cultura gratuita accesible a aquellos que por motivos geográficos y/o económicos tienen mayores dificultades para acceder a los productos culturales. Canal Sur nos da la medida de nosotros mismos, un espejo que, hasta ahora, nos reverbera una Andalucía que solo representa a un porcentaje concreto, cada vez más exiguo, de la población. O herramienta de cambio o fundido a negro.